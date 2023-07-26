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《华侨华人蓝皮书：华侨华人研究报告（2022）》指出——

中国领事保护能力不断增强 展现海外强大护侨能力

2023年07月26日16:12 |
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人民网北京7月26日电 （记者常红）华侨大学与社会科学文献出版社25日共同发布了《华侨华人蓝皮书：华侨华人研究报告（2022）》。报告指出，近年来中国不断加强领事保护体制机制建设，领事保护能力不断增强，展现海外强大的护侨能力。

蓝皮书认为，包括华侨在内的中国公民在海外生存面临着各类风险，涉及中国公民的海外安全事件频发，而领事保护是海外公民安全保护的主要途径之一，对华侨海外安全保护起到了重要的作用。改革开放后，中国领事保护面临新形势和新要求，中共中央和中国政府不断加强领事保护体制机制建设，切实维护包括海外华侨在内的海外中国公民的正当合法权益。

2004年，经国务院批准，由外交部牵头、国务院26个部委参加的“境外中国公民和机构安全保护工作部际联席会议”（以下简称“部际联席会议”）成立，主要负责统一协调海外重大安全事件的处置工作及相关政策制定。之后，在中国共产党和中国政府领导人的高度重视下，领事保护的专门机构和专项经费得以设立。2005年11月，外交部决定在领事司下设领事保护处；2006年5月正式成立领事司领事保护处，负责领事保护工作；2007年，领事司领事保护处升格为外交部领事保护中心，将中国领事保护工作推入新的发展时期。

2005年12月，财政部设立了“领事保护专项资金”，这是新中国成立以来首次设立的海外公民保护专门经费。2011年，以部际联席会议机制为平台，以中央、地方、驻外使领馆、企业和公民“五位一体”的境外安保工作联动网络得以构建。涉及中国公民海外安全事件的预防预警、应急响应机制更加完善。此后，部际联席会议机制逐渐也下沉至省市级和基层，领事保护机制得以更全面地落实。为了建立覆盖全球的全天候领事保护与服务平台，2014年9月，外交部全球领事保护与服务应急呼叫中心正式启动，为中国公民提供全年无休的服务，海外领事保护能力得以继续增强。

报告认为，撤侨工作是领事保护的重点内容，也是中国共产党和中国政府海外护侨决心和能力最有力的体现。2000年以来中国政府组织了多次撤侨行动，如2011年2月在利比亚发生严重骚乱并迅速蔓延升级的背景下，中国政府在12天内从海陆空三路实施全方位、大规模撤离行动，安全撤回35860名中国公民；2014年5月在越南多地发生针对外国企业的打砸抢烧暴力事件的背景下，中国政府紧急派出跨部门工作组赴越开展工作，协调交通运输部等部门安全撤回3860名在越受冲击的中国公民。中国强有力的撤侨行动充分体现了国内外统筹、部门配合、上下联动的制度优势和领事保护机制的有效性。

(责编：贾文婷、常红)

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