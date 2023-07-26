新华社首尔7月26日电 据朝中社26日报道，朝鲜劳动党总书记、国务委员长金正恩在朝鲜祖国解放战争胜利70周年之际，参谒位于平安南道桧仓郡的中国人民志愿军烈士陵园。

朝鲜人民军仪仗队在烈士陵园整齐列队。现场奏响中华人民共和国国歌和朝鲜民主主义人民共和国国歌。

伴随着《献花曲》响起，以金正恩名义敬献的花圈摆放在中国人民志愿军烈士塔前，花圈缎带上写着“中国人民志愿军烈士永垂不朽”字样。

金正恩默哀悼念中国人民志愿军烈士，并向中国人民志愿军烈士陵园的毛岸英之墓献花，表示敬意。

金正恩说，朝中两国人民用鲜血争取的伟大胜利跨越世纪永葆巨大生命力，中国人民志愿军烈士将永远活在朝鲜人民心中，朝中两国人民的团结历史和传统将世世代代薪火相传。

朝鲜劳动党中央委员会政治局常务委员会委员、党中央委员会书记赵甬元和朝鲜国防相强纯男、外务相崔善姬、朝鲜劳动党中央委员会部长金成男、党中央委员会副部长金与正一同前往。

桧仓中国人民志愿军烈士陵园位于平壤以东约100公里的山区，1957年正式建成。该陵园占地约9万平方米，通过塑像、碑文、浮雕、绘画等艺术形式展现了中国人民志愿军的英勇形象。

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