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《进一步深化中老命运共同体建设的联合声明》学习交流会举行

2023年07月26日14:05 | 来源：人民网-国际频道
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人民网万象7月26日电 （记者孙广勇、通讯员温永华）去年11月29日至12月1日，老挝人革党中央总书记、国家主席通伦访问中国。访问期间，双方发表《关于进一步深化中老命运共同体建设的联合声明》（以下简称《联合声明》）。2023年7月24日下午，老中铁路有限公司召开了学习贯彻《联合声明》交流会，员工们踊跃发言，交流学习心得体会，推动《联合声明》的精神在中老铁路深入贯彻落实。

公司总经理刘宏表示，《联合声明》体现了中老两党两国的最高政治意志，是牢不可破的中老命运共同体关系的最新发展，深化了双方密不可分的战略合作，对中老铁路运维与开发具有重大意义。

公司常务副总经理道金达发表了热情洋溢的讲话。他说，中老铁路建设克服了各种困难，于2021年12月3日建成通车，向来自世界的旅客与货主提供了很好的服务。一年多来，中老铁路客货运的各项数据不断提升。4月13日成功开通了跨境旅客列车，在公司领导班子的坚强领导下，全体员工团结协作、贡献智慧与力量，所以取得了举世瞩目的业绩。道金达表示，中老铁路是中国朋友送给老挝的珍贵礼物，老挝是亚太地区的一个小国，我们有幸拥有中老铁路项目，也有幸拥有像中国这样提供全面帮助的伙伴。

公司各部门负责人和部门员工也畅谈了学习心得体会。他们纷纷结合自身参与中老铁路建设与运营的经历，就如何理解《联合声明》的相关内容，把《联合声明》的精神体现在工作、学习与生活中，发表了自己的体会和感想。

老挝籍调车员文杰说，要实现“老中命运共同体”建设目标，关键是要从自身做起，以国家战略合作和共同发展为方向，为公司和中老铁路的发展作出我们每个人的贡献。

其他老方员工也积极投入交流之中，展开热烈的讨论。他们说，自中老铁路运营以来，公司大量招聘老挝籍员工，加强对老挝籍员工培养，培训铁路专业技术知识，不断提高收入及福利待遇，实施困难员工帮扶计划，让他们在中老铁路工作好、生活好，对公司的关心和爱护表示感谢。大家一致表示，今后要立足岗位，踏实工作，努力贡献，把中老铁路作为中老人民的幸福路、发展路，同时加强老挝交通基础设施建设，把老挝建成东南亚互联互通的交通强国。

(责编：曹欣悦、常红)

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