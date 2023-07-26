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埃及学者：埃及高度赞赏金砖国家地位和作用

2023年07月26日13:29 | 来源：人民网-国际频道
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人民网开罗7月26日电 （记者黄培昭）埃及苏伊士运河大学中国问题教授、孔子学院院长哈桑·拉杰布日前在接受人民网记者书面采访时表示，埃及高度赞赏金砖国家的地位和作用，并积极致力于加入这一合作机制。

拉杰布表示，金砖国家合作机制自成立以来，成为推动世界经济增长的建设性力量。目前，金砖国家正在努力开创发展中国家与新兴经济体合作的新阶段，应对经济衰退和保护主义措施对自由贸易和全球经济增长构成的严重威胁。埃及赞赏金砖国家的地位和作用。

拉杰布强调，埃及希望通过加入金砖国家合作机制，推动国际经济秩序朝更加公正的方向发展，应对世界局势动荡和全球经济下滑风险。金砖国家正积极探索建立多元化国际货币体系，这将缓解美元空前上涨的压力。

拉杰布表示，埃及寻求通过深化与金砖国家的合作来重振经济，推进发展进程，落实埃及2030年愿景。今年 3 月，埃及正式宣布加入金砖国家新开发银行，为埃及加强与金砖国家合作的提供了新平台。他提出，埃及希望与中方加强基础设施项目合作，从而为本国经济增长奠定坚实基础。

拉杰布称，埃及与金砖国家有着牢固的友好合作关系和许多共同利益，在提高发展中国家地位、振兴全球经济、反对保护主义倾向、合作打击恐怖主义等领域存在共同目标。

(责编：曹欣悦、常红)

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