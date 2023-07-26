人民网北京7月26日电 （记者郑彬）日前，《意大利蓝皮书：意大利发展报告（2022-2023）》（以下简称“蓝皮书”）新书发布会暨“大变局下的中意合作”研讨会以线下线上相结合的方式在京成功举办。此次会议由中国社会科学院欧洲研究所、中国社会科学院国际合作局、中国欧洲学会意大利研究分会和社会科学出版社共同举办。来自中意两国智库、高校的数十位专家学者参与了此次会议。

蓝皮书共分为五个部分，全书以俄乌冲突这一重大地缘政治事件为背景，从政治、经济、社会、外交等多个维度勾勒出2022年度意大利发展的全貌，突出了意大利在国内外诸多危机挑战下艰难求“变”的过程，并对2022年中意关系的发展状况做了详细回顾和分析，特别指出中意间互利共赢空间广阔，合作仍是中意关系的主流。

中国社会科学院欧洲研究所所长冯仲平在致辞中表示，意大利作为欧洲重要国家、欧盟创始国和七国集团成员国，在欧洲一体化以及地区和国际事务中发挥着重要作用。中国政府高度重视中意关系。中国和意大利以及其他欧洲国家是相互离不开的经贸合作伙伴。此外，中欧在共同应对气候变化、保护生物多样性、推动绿色和数字转型以及防止大规模杀伤性武器扩散等方面都展开了积极的对话与合作。在当前国际形势复杂多变的背景下，中意两国、中欧之间更应加强交流和沟通，增进互信，为维护世界稳定与发展做出贡献。

意大利经济与财政部前首席经济学家洛伦佐·科多尼奥也表示，中意两国在很多领域的合作都取得了卓有成效的发展。在当前国际政治经济格局发生巨大变化的情况下，中意两国在保持双边经贸合作、共同维护世界稳定与和平等方面的战略利益没有改变，未来两国间合作的进一步加强必将为应对国际社会所面临的共同挑战发挥更加积极的作用。

本书主编、中国社会科学院欧洲研究所研究院孙彦红则认为，在当前全球经济失速、全球治理失序、各方风险关切上升的大背景下，作为两大力量、两大市场和两大文明，中欧双方保持密切对话和务实合作，将对动荡不安的世界注入更多确定性，并最大限度降低世界陷入“新冷战”的风险。

据悉，《意大利发展报告（2022-2023）》是意大利蓝皮书系列年度报告的第四本，由中国社会科学院欧洲研究所、中国社会科学院国际合作局和中国欧洲学会意大利研究分会共同组织编写，并邀请了来自意大利当地智库和大学的多位知名专家参与撰写，力求以更加全面客观的角度向读者介绍意大利各领域及中意关系的发展状况。

(责编：曹欣悦、常红)