人民网泰国那空那育7月25日电（记者张矜若）泰国首台托卡马克实验装置TT-1的启动仪式25日在泰国中部那空那育府举行，标志着这台中泰合作的核聚变实验装置正式开始运行。

7月25日，泰国核技术研究所，中泰两国研究员共同在中国赠送的泰国首台托卡马克实验装置TT-1前合影留念。 人民网记者 张矜若摄

中国科学院合肥物质科学研究院等离子体物理研究所赠送泰国核技术研究所的这台装置于今年1月运抵泰国，5月开始试运行。

泰国核技术研究所所长他瓦猜接受采访时表示，泰国首台托卡马克实验装置的运行，推动了泰国在核聚变应用领域的发展，促进其在开展学科建设、工程技术研发、人才培养等多方面的发展，将助力泰国建成东盟地区基于托卡马克技术的科研和开发中心。

中国科学院等离子体物理研究所所长宋云涛表示，中国在核聚变应用领域的研究始终秉持着开放、友好的态度，希望能够和包括泰国在内的各国科学家携手合作，共同追逐人类清洁能源梦想。

泰国公主诗琳通、中国驻泰国大使韩志强出席活动并见证装置启动。

7月25日，泰国首台托卡马克实验装置TT-1启动，装置旁边专门摆放了诗琳通公主手写题字“科技为民”。 人民网记者 张矜若摄

托卡马克指一种旨在利用磁约束来实现受控核聚变的装置及相关技术，这是目前国际上探索从核聚变中获取能源的重点方向。

按照相关协议，依托中国在磁约束核聚变研究领域的国际领先优势，中国科学院等离子体物理研究所在人才培养、装置安装、实验运行等方面向泰国核技术研究所提供帮助。

7月25日泰国首台托卡马克实验装置TT-1启动，装置旁边专门摆放了诗琳通公主手写题字“科技为民”。 人民网记者 张矜若摄

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