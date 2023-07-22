嘉宾与代表团代表合影。人民网记者 禹丽敏摄

人民网华沙7月22日电 （记者禹丽敏）21日，成都第31届世界大学生夏季运动会波兰体育代表团在首都华沙举行出征仪式。波兰大学生体育联合会、赞助商、运动员代表等近百人出席活动。

波兰代表团团长、波兰大学生体育联合会秘书长皮埃库特介绍了代表团人员组成，跆拳道运动员亚当凯维奇代表运动员宣誓。中国驻波兰大使馆参赞魏姣代表使馆欢迎波兰运动员来华参赛，并预祝他们取得优异成绩。

上届那不勒斯大运会奖牌得主跆拳道运动员帕特里夏·亚当凯维奇和排球运动员乌卡斯·科祖布将在此次成都大运会开幕式上担任波兰代表团旗手。

“大运会是一次奇妙的冒险，每次都给我带来美好的回忆。我希望这一次也能如此。上次在那不勒斯大运会上我们没有获得金牌，当时我们很伤心，因为我们输掉了决赛，但是我们希望在成都会获得金牌，这就是我们的目标。”科祖布在发布会上表示。

据悉，此次波兰派出近200名大学生运动员参加包括篮球、排球、击剑在内的13个大项的比赛。成都大运会将于7月28日开幕，一直持续到8月8日。迄今为止，波兰学生运动员已在夏季大运会上赢得了357枚奖牌，其中包括98枚金牌、118枚银牌和141枚铜牌。四年前在那不勒斯，波兰代表队获得4金2银9铜，位列金牌榜第15位。

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