《平成皇后美智子》出版座谈会现场。人民网记者 陈建军摄

人民网北京7月21日电 （记者陈建军）21日上午，《中日和平友好条约》缔结45周年纪念暨《平成皇后美智子》中文版出版座谈会在京举行，来自中日两国民间友好团体、学界、以及艺术界等领域的30余名嘉宾与会，共同回顾两国关系发展历史，呼吁推动构建契合新时代要求的中日关系。日本孙中山文化基金会副会长、《平成皇后美智子》一书作者渡边满子女士也在座谈会上发言，讲述了这本书背后的一些故事。

会上，中国国际友好联络会副会长、外交部原副部长程国平致辞指出，中日邦交正常化以来两国关系总体保持改善发展势头，各领域交流合作取得长足进步。但同时要清醒看到，世界正经历百年未有之大变局，中日关系面临新的问题和挑战。值此中日关系承上启下的重要节点召开座谈会，宗旨在于以纪念缔约为契机重温中日友好的初心本心，坚定和平友好合作的信念信心，弘扬以民促官的友好传统，重振民间交流声势，为中日关系健康发展积累更多正能量。

中国公共外交协会副会长陈育明致辞表示，中日两国有着悠久的历史渊源和紧密的文化纽带，是交流互鉴的生动例证。在迎来《中日和平友好条约》缔约45周年之际，中日关系也面临着改善发展的新机遇，双方要始终不渝地以史为鉴，不忘初心，坚持中日四个政治文件原则精神，珍爱和平，共筑友好，推动两国关系排除阻力向前发展。

日本外务大臣林芳正发来贺词，对座谈会顺利举办表示衷心祝贺，期待渡边满子女士所著《平成皇后美智子》一书能够广为中国朋友阅读，进一步增进两国人民相互了解，为推进日中友好事业发挥积极作用。

日本驻华公使贵岛善子代表日本驻华大使馆致辞称，《日中和平友好条约》签订以来，两国关系取得了飞跃发展，期间虽然也有过摩擦，但日中各界人士始终坚持推进双边交流与合作，为两国关系健康长远发展打下了坚实基础。后疫情时代，两国应不断扩大双方各领域交流，期待日中民间交往再度活跃起来。

其他与会人士也相继发言指出，45年前两国老一辈领导人高瞻远瞩，签订《中日和平友好条约》，成为中日关系的重要里程碑。条约以法律形式确认了《中日联合声明》的各项原则，为中日关系确立了政治基础和法律规范，指明了正确方向，为两国关系全方位发展铺平了道路，影响十分深远。

渡边满子女士是日本知名媒体制作人，2018年曾代表其外祖父、已故日本前首相大平正芳来京出席中国改革友谊奖颁奖仪式。其本人一直秉承外祖父对华友好理念，积极投身中日文学、电影等人文领域的交流与合作。《平成皇后美智子》缘自渡边满子近25年对平成皇后美智子的采访报道工作，主要描述了美智子在宫内的日常生活与她个人的兴趣爱好。

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