人民网金沙萨7月20日电 （闫韫明、王锦伟、党天宇、周家祥）当地时间7月18日，中国第26批赴刚果（金）维和工兵分高标准完成刚果（金）东部卡莱亥地区鲁济拉桥梁救援工程。在联刚稳定特派团的安排下，举行桥梁竣工剪彩仪式，联合国秘书长刚果民主共和国特别代表宾图·凯塔为鲁济拉桥梁竣工仪式剪彩，联刚稳定团维和部队司令奥塔维奥中将、南基伍省副省长、卡莱亥地区负责人和民众代表参加。新建桥梁的顺利交接标志着我维和工兵分队实施的救援工程圆满完成。

刚果（金）东部卡莱亥地区日前遭受强降雨和洪水灾害，关键运输线路上的鲁济拉桥被洪水冲垮，切断了该地区的关键运输补给线，严重影响了当地民众的交通出行。我维和工兵分队受领工程救援任务后，立即奔赴灾区一线开展工程任务。

工程分队抵达灾区后，迅速投入紧张繁忙的施工任务中，连续展开三次工程勘察作业，反复研讨定下桥梁构筑施工方案，接连攻克工程技术难题。官兵们通过分段式截流的方法清理河道淤泥；隔层放管，增加桥身石料压实度，确保桥身结构的紧密性；分类取土、分层夯实，严格控制桥面石料的含水度、松铺厚度和平整度。

为保证工程进度，施工分队克服炎热天气、压缩休息时间，同时采用分组式多点位同时作业的方式展开施工。经过连续奋战，高标准、高质量提前完成鲁济拉桥的构筑任务，经试运行通车效果良好。同时，我工兵分队展现出来的专业能力和奉献精神受到了宾图·凯塔的高度赞誉。

剪彩仪式结束后，宾图·凯塔与工兵分队指挥长朗杰次仁亲切握手表示，“非常感谢您以及你们的团队，此项工程为灾区救援提供了有力保障，至关重要。”奥塔维奥中将向我工兵分队提前高质量完成桥梁构筑任务表示祝贺，在场地方官员和民众代表纷纷向我工兵分队表示感谢。

“感谢中国维和工兵分队如此高效的完成这个关键工程，你们为灾区的救援发挥了关键作用，你们专业性和敬业精神令我敬佩。”联刚稳定团工程部门主管马克斯称赞道。

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