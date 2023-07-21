新华社美国阿斯彭7月20日电 中国驻美国大使谢锋19日应邀出席阿斯彭安全论坛时表示，近期，美国内围绕对华政策进行了一些反思，中美开展了一系列高层交往，进行了坦诚、深入、建设性沟通。特别是双方同意落实两国元首巴厘岛会晤共识，这为两国关系止跌企稳提供了契机。但基础仍然脆弱，前路依然坎坷。契机来之不易，值得珍惜更需要巩固。

谢锋向美方提出要求：一是缩短负面清单，用行动排除障碍、管控分歧，按照中美三个联合公报的原则妥善处理台湾等重要敏感问题，停止制裁中国实体和个人，防止“黑天鹅”“灰犀牛”事件对中美关系造成新的干扰和冲击。美方应以行动落实拜登总统不寻求改变中国体制、不支持“台湾独立”、无意寻求同中国“脱钩”、无意阻挠中国经济发展等表态。二是拉长正面清单，用诚意加强对话、拓展合作，从一点一滴做起，为中美关系发展增添正能量。包括增加客运航班，调整赴华旅行提醒，续签《中美科技合作协定》，恢复“相互教育和文化交流法”项下国会议员和助手访华项目，举办中美旅游高层对话会，在入境、签证等方面为对方国家学生、学者、游客、企业家等各界人士互访提供便利。三是要把支持中美关系的人找出来、请出来，大家一起发声出力，推动中美关系逐步回归正轨。

谢锋说，中国没有挑战和取代任何国家的意图，无意“竞赢”任何国家，只愿做更好的自己。中国尊重美国的利益，不会去挑战和取代美国。同样，美国也要尊重中国，不要损害中国的正当权益。

谢锋强调，台湾是中国的台湾，是中国领土不可分割的一部分，这是理解和处理台湾问题的首要。没有人比中方更珍视台海和平稳定，更希望和平统一。当前台海和平稳定的最大威胁来自于：一是台湾当局“倚美谋独”，二是美一些势力鼓噪“以台制华”，纵容“台独”分裂势力冒险挑衅。这些动向十分危险，必须高度警惕。

谢锋表示，我们反对以竞争为幌子打贸易战、科技战。中国不怕也不回避竞争。美方迄今将1300多家中国企业列入各种制裁清单。中国人民不会无动于衷，中国政府更不会坐视不管。

阿斯彭安全论坛由阿斯彭战略研究集团主办，每年于美国科罗拉多州阿斯彭市举办。美国国务卿布林肯等政府高官以及众多前政要、知名企业家、智库学界领袖、媒体记者和多国政要参加此次论坛。

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