新华网曼谷7月21日电（记者林昊）由中铁十局参与承建的中泰铁路一期工程3-1标段签约仪式19日在泰国曼谷举行。中泰双方代表表示，期待项目签约带动中泰铁路建设，进一步促进两国合作，推动区域互联互通。

泰国交通部代理部长阿提拉·拉塔西、泰国国家铁路局局长尼鲁·玛尼潘、中国驻泰国大使韩志强和中铁十局总经理李海峰出席当天的仪式。中铁十局与泰方联营体合作方共同与泰国国家铁路局签约。

阿提拉在致辞时表示，中泰铁路是连接泰国与世界的重要战略路线，是加强泰中两国紧密关系的重要纽带。期待以中泰铁路为契机，不断丰富和深化务实合作，推动交通合作迈上新台阶，切实服务于两国经济社会发展。相信中铁十局能够优质、高效推进中泰铁路项目建设。

韩志强表示，希望中铁十局科学谋划、精心组织中泰铁路，加大资源投入，全力推进项目建设，用实际行动诠释“中泰一家亲”的深厚友谊，为实现区域共同发展贡献中国智慧、中国方案和中国力量。

中泰铁路一期工程计划2026年竣工通车，二期工程有望于2029年建成投入使用。作为中泰共建“一带一路”的旗舰项目及泰国首条标准轨高速铁路，中泰铁路采用中国标准设计建造，一期工程连接曼谷和呵叻，二期工程将实现与中老铁路衔接，经老挝磨丁和中国磨憨可以抵达昆明。

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