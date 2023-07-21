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国际锐评｜为什么美方需要基辛格式外交智慧？

2023年07月21日09:26 | 来源：央视网
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7月20日，北京，钓鱼台国宾馆5号楼迎来了一位特殊的客人。

当天，中国国家主席习近平在这里会见了美国前国务卿基辛格。习主席以“老朋友”称呼这位百岁老人，赞赏他为推动中美关系发展、增进中美两国人民友谊作出的历史性贡献。基辛格表示，美中关系对于美中两国和世界的和平繁荣至关重要，愿继续为增进美中两国人民相互理解作出努力。

52年前，同样是7月，同样在这个地点，基辛格作为时任美国总统尼克松的国家安全事务助理和特使，同中国老一辈领导人会面，开启了中美关系正常化进程。这被视为基辛格外交生涯的重要时刻。目前，他到中国已经超过一百次，年逾百岁仍活跃在推动中美沟通对话的一线。这“两个一百”足以赢得世人敬重。

在美国政界，基辛格代表着主张与中国对话接触、妥善处理分歧的务实派力量。这支力量能够从真正维护美国利益的实际出发，制定理性且有建设性的对华政策。事实上，回顾中美建交历程不难发现，每当华盛顿对华合作声音占上风时，中美关系发展就会总体顺畅。反之，就要经历风浪考验。

当前，中美关系再次来到十字路口。《国际锐评》搜集整理了基辛格过去五年与中国领导人、官员会面的新闻稿，发现他发言的关键词十分集中——理解、对话、沟通、管控分歧。如果将基辛格务实理性的外交思维，与美国政府对华政策做个对比，外界会更加清晰地看到中美关系的症结所在。

美国有些政客经常挂在嘴边的一句话是，中国的发展道路、政治制度、价值观念与美国截然不同，并把这些作为敌视与打压中国的根据。但问题是，这种差异不是现在才有的。在冷战高峰的历史背景下，中美打破20多年相互隔绝的坚冰，实现“跨越太平洋的握手”，轰动了世界。为什么当时能做到？这既是时与势促成的，更关键的原因在于，中美领导人都认识到，中美化敌为友，不仅有利于彼此，也会造福世界。于是，双方以非凡的战略智慧、远见和勇气，超越意识形态分歧，迈出了历史性一步。

52年后的今天，虽然国际形势变了，中美实力对比也发生了变化，但中美合则两利、斗则俱伤的逻辑没有变；中美合作有利于世界和平稳定的逻辑没有变；中国对美政策保持高度连续性，这一点也没有变。无论在此前同拜登总统通话或者会面，还是这次会见基辛格，中国国家主席习近平多次指出，推动中美关系稳步向前，关键是遵循相互尊重、和平共处、合作共赢三项原则。这是对中美过去交往经验的总结，也是新时期中美两国正确相处之道。

作为中美接触、谈判的亲历者，基辛格先生尤其清楚台湾问题是中美关系最重要、最敏感的核心问题。这次来中国，他对习主席表示，应该遵守“上海公报”确定的原则，要理解一个中国原则对于中国的极端重要性。那些在台湾上不断“玩火”的美国政客，应该听听这位世纪老人的劝诫。

就在基辛格这次以个人身份访华的同时，中美官方层面的接触也明显增多。最近，美国国务卿、财政部长、总统气候问题特使等高官相继访华。不少分析认为，中美改善关系迎来新“窗口期”，这也佐证了：中美关系不是一道是否搞好的选择题，而是一道如何搞好的必答题。

中国人常说，“温故而知新”。过去52年，中美合作办成了一件又一件有利于两国和世界的大事。今天，美国的决策层需要从历史中寻找答案：究竟怎样看待中国、如何与中国相处，才真正符合美国的国家利益？想清楚了这些根本问题，美方寻求对华接触就不会止步于管控危机。中美关系的未来，取决于今天的选择，离不开对历史经验的吸收。做好中美关系这道“必答题”，美方需要基辛格式外交智慧。（国际锐评评论员）

(责编：王静、白宇)

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