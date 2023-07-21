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外国专家：中国传统文化推动现代化建设

2023年07月21日09:12 | 来源：中国日报网
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　　海牙法律专家维克托·迈耶尔什7月19日在《中国日报》撰文称，中国传统文化正在推动现代化建设，西方却因自身种种问题而举步维艰。

　　西方陷入困境源于自身问题

　　文章指出，早在大约50年前就实现现代化的发达国家现在却举步维艰，特别是美国与欧盟国家面临着巨大的困境。

　　西方政客和媒体将其失败归咎于气候变化、人口老龄化、难民涌入、年轻一代我行我素、新冠疫情和俄乌冲突的影响、能源短缺、不公平竞争等因素。

　　然而，西方陷入困境的症结在于无家可归者越来越多，公共交通和道路畅通难以保障，社会动荡频频引发骚乱，政府执政联盟不稳固，巨额国债和通货膨胀。

　　事实上，公共场所安全无法保障正是西方日益衰落的缩影。在美国，校园枪击案频发就是明证。在欧盟国家，一个并不广为人知的情况是，面对有组织的犯罪，政府束手无策。

　　中国传统文化推动现代化建设

　　文章分析称，在中国，现代化的基本要素源于久经考验的各项原则，包括将集体利益置于个人利益之上。即便是在家庭这个最基本的社会群体中，我们也能看到个人为了共同利益而付出。父母在孩子身上投入教育资源，以改善整个家庭的未来。一些老年人和成年子女住在一起，享受很好的照顾。

　　从更广泛的意义上说，集体利益深深植根于中国文化。在很长一段时间里，集体利益在西方社会也是至高无上的。然而，启蒙运动以来，个人主义登上“神坛”。富有白人男性从个人层面思考问题，而不是遵循集体原则。在此基础上产生的人权，对于一些人来说就意味着个人利益高于集体利益。

　　中国现代化建设在充分考虑不同意见的基础上持续推进。中国成功消除了绝对贫困，饥饿已经成为过去时。与此同时，中国成为全球第二大经济体。

　　西方需要借鉴中国智慧

　　文章表示，推动现代化建设是各国领导层的重大使命。然而，在美国和欧盟，领导人一心安抚激进团体，以此巩固自身地位，很少考虑为沉默的大多数增进福祉。

　　此外，西方任何人都可以参加选举或建立新政党，这就导致只专注某个议题的政党产生，比如只关心动物权利或者移民问题。

　　儒家学说在中国传统文化中占有重要地位，涉及哲学、思想、仪式、实践以及心性，涵盖了人类可能关注的所有领域。西方哲学家在18世纪启蒙运动时期曾研究过儒家思想，不过欧洲终究还是不重视家庭、社会秩序以及世界秩序的和谐，反而让个人主义盛行。

　　总而言之，若要推进现代化建设，灵活平衡各种理念、集体利益和个人利益可以带来更好的结果。

　　（编辑：严玉洁 王辉 周凤梅）

　　

(责编：贾文婷、刘叶婷)

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