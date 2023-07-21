新华社布鲁塞尔7月20日电 （国际观察）不避与欧盟分歧 拉美国家发出自己的声音

新华社记者

欧盟-拉美和加勒比国家共同体（拉共体）峰会日前在比利时布鲁塞尔召开。峰会期间，欧盟提出在乌克兰问题上共同谴责俄罗斯，遭到拉美国家反对而未获成功。在贸易谈判上，拉美国家也拒绝了欧盟单方面的附加条件，并要求解决贸易不平衡问题。

分析人士认为，拉美国家同欧盟在此次峰会上围绕诸多问题据理力争，这表明发展中国家越来越注重在国际舞台上争取自己的正当权益，注重在全球治理体系中获得更多话语权。

图为今年5月6日拍摄的位于比利时布鲁塞尔的欧盟委员会总部大厦。（新华社记者郑焕松摄）

拒绝谴责俄罗斯

据报道，欧盟方面在峰会上游说拉美国家加强对乌克兰的声援，希望在峰会宣言中谴责俄罗斯。此举并未得到拉美国家响应，特别是遭到尼加拉瓜、古巴、委内瑞拉等国反对。最终，峰会宣言未提及俄罗斯或谴责“军事侵略”，仅称欧盟和拉共体对乌克兰局势表示“深切关注”。

尼加拉瓜对峰会宣言最终文本表示反对。尼外交部发表声明说，该国拒绝签署、批准和支持宣言中的相关内容，认为欧盟破坏了“民主机构的各种程序和机制”。

有阿根廷媒体报道，欧盟在会前曾试图邀请乌克兰总统泽连斯基出席峰会，但因遭到一些拉美国家反对而未能实现。

对于上述分歧，拉共体轮值主席国圣文森特和格林纳丁斯总理冈萨维斯表示：“我们不能让欧盟和拉共体之间的这次峰会成为关于乌克兰问题的峰会。”他还指出，西方在乌克兰危机中大谈所谓国际原则，但对其他国家的类似情况则选择无视，“我们必须摆脱虚伪”。

阿根廷总统费尔南德斯也说：“这（讨论乌克兰危机）不是本次峰会的目的，也不是我们在本次峰会上关注的问题。”

图为2021年9月18日在墨西哥首都墨西哥城拍摄的第六届拉共体首脑会议的资料照片。新华社发

贸易谈判不让步

南方共同市场（南共市）-欧盟自由贸易协定谈判是本次峰会的又一重要议题。由于双方之间存在诸多分歧，峰会未能在这一议题上取得明显进展。尽管欧盟委员会主席冯德莱恩此前曾说希望谈判在今年年内取得成果，但峰会宣言仅表示“我们注意到欧盟与南共市之间正在进行的工作”。

南共市成立于1991年，是拉美地区最重要的经济一体化组织之一。2019年，南共市与欧盟达成自贸协定。该协定目前处于等待缔约方批准的阶段。今年3月，欧盟提出附加条件，要求南共市国家对控制森林砍伐率等环保问题作出具体承诺，且如承诺未得到遵守，欧盟有权发起制裁。

对此，南共市今年下半年轮值主席国巴西总统卢拉7月4日在该组织第62次首脑会议上表示，合作伙伴不会在不信任和遭到威胁制裁的基础上进行谈判，南共市必须对此迅速作出有力回应。

拉美国家在峰会上还对欧盟和拉美之间的贸易不平衡表达了不满。费尔南德斯表示，拉共体和欧盟之间的贸易往来应在相互尊重、追求双赢的基础上进行，双方互动必须考虑到两地区之间现有的不对称和不平衡，拉美国家在生产价值链中的贡献不能仅限于出口原材料。墨西哥外长巴尔塞纳指出，欧洲和拉美之间不能再延续“中心-边缘”模式，而应建立起新型双边关系。

今年1月23日，在阿根廷布宜诺斯艾利斯，阿根廷总统费尔南德斯（右）和巴西总统卢拉共同出席新闻发布会。新华社发（马丁·萨巴拉摄）

发声争取正当权益

本次峰会上，拉美国家还就欧洲殖民历史和气候变化等问题提出了自己的诉求。

冈萨维斯表示，希望峰会把“灭绝土著和奴役非洲人身体的历史遗留问题”与“赔偿正义”写进峰会宣言。根据双方最终达成的宣言文本，欧盟承认跨大西洋奴隶贸易给无数人造成“难以言表的痛苦”，并对此“深感遗憾”。

阿根廷《侧影报》认为，拉美多国提出对过去殖民国家在该地区尤其是加勒比地区实行奴隶制要求经济赔偿，这是和以前不同之举。

多个拉美国家在会上提到了古巴等国遭受的经济封锁。巴尔塞纳重申，墨西哥政府主张结束对古巴和委内瑞拉的封锁。智利总统博里奇表示拒绝接受美国对古巴实施的封锁，反对将古巴宣布为“支持恐怖主义国家”。

气候变化也是拉美国家提及较多的问题之一。尼加拉瓜外长蒙卡达要求欧盟发达国家履行关于气候问题的承诺，落实对损失和损害的赔偿政策，促进直接、基于尊重和无条件的合作。玻利维亚总统阿尔塞表示，发达国家必须承担起大幅减少碳排放的责任，履行承诺支持发展中国家，以共同但有区别的责任原则应对气候变化挑战。

分析人士指出，拉美国家的上述表态显示，发展中国家越来越注重在多边场合为自己争取利益，挑战西方国家在国际事务和全球治理中对话语权和决策权的垄断。正如阿尔塞所说，坚持多边主义原则不是为了维护压制“我们各国和人民”的不公正国际秩序，而是为了走向一个更加公平的世界。（参与记者：刘赞、邱夏、赵晖、陈璐、蒋彪、吴昊、王钟毅、林浩）

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