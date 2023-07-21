人民网里约热内卢7月20日电 （记者宋亦然）当地时间7月14日，中海油圭亚那有限公司与圭亚那自然资源部共同举办的“中海油奖学金”项目签约仪式在乔治敦举行。圭亚那自然资源部部长巴拉特、中国驻圭亚那大使郭海燕、中海油集团公司纪检组组长钟庆明、中海油圭亚那有限公司总经理刘晓祥、圭亚那教育部官员、奖学金获得者及家长等60余人出席。

巴拉特感谢中国企业对圭教育事业的支持，勉励奖学金学生努力学习中国技术、用心感受中国文化，利用在中国所学专业知识推动圭亚那现代化建设。

郭海燕表示，中方高度重视两国人才领域合作，通过奖学金、培训等方式支持圭能力建设，同时鼓励中资企业为圭人才培养多做贡献。郭海燕表示，中方愿在全球发展倡议框架下，继续支持圭油气产业及绿色低碳发展，共同增进两国民众福祉。

中国驻圭亚那大使郭海燕致辞。中海油圭亚那有限公司供图

刘晓祥表示，圭亚那是南美共建“一带一路”倡议重要国家，中国企业在圭亚那积极履行企业社会责任，将有助于进一步强化与圭亚那的油气资源开发合作。遴选来华留学的圭亚那青年将在学习生活中深入接触中国文化和中国人民，希望他们将来不但能成为圭亚那石油领域的高级人才，也能成为中圭文明交流互鉴的促进者和友谊传承的接力者。

圭亚那自然资源部部长巴拉特与中海油圭亚那有限公司总经理刘晓祥在协议上签字。中海油圭亚那有限公司供图

获奖学生代表辛格表示，获得奖学金让品学兼优但家庭经济状况不佳的她有了赴华留学的机会，这将改变她的一生。“感谢中国企业的无私帮护，我一定会努力学习，回报帮助过我的人和圭亚那社会。”辛格说。

据悉，中海油拟在4年内资助10名圭亚那优秀学生赴华学习石油工程、地质等专业。今年首批4名圭学生获得赞助，将分赴中国石油大学（北京）和西南石油大学学习。

四名获得中海油奖学金的学生合影。中海油圭亚那有限公司供图

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