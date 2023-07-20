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外交部发言人：中国是气候治理的行动派

2023年07月20日21:46 | 来源：新华网
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新华社北京7月20日电（记者成欣）外交部发言人毛宁20日就美国总统气候问题特使克里访华有关情况答记者问时表示，中国是生态文明的践行者，是气候治理的行动派，也是全球环境治理的引领者。中国将继续加强生态文明建设，携手各国共建清洁美丽的世界。

当日例行记者会上，有记者问：19日，美国总统气候问题特使克里举行吹风会表示，他同中方进行了非常融洽且富有成效的会谈。未来几周美中将密切合作，为《联合国气候变化框架公约》第二十八次缔约方大会（COP28）重要谈判做准备。请问发言人对此有何评论？

毛宁表示，气候变化是全球挑战，需要各国携手应对。中国是生态文明的践行者，是气候治理的行动派。中国贡献了本世纪以来全球25%的新增绿化面积，率先在全球实现土地退化“零增长”，荒漠化和沙化土地面积“双减少”，森林覆盖率和森林蓄积量“双增长”。中国建成了世界最大的清洁发电体系，水电、风电、太阳能发电装机容量均居世界第一。中国以年均3%的能源消费增速支撑了年均6.2%的经济增长，成为全球能耗强度降低最快的国家之一。

毛宁说，中国也是全球环境治理的引领者。中国积极推动全面平衡有效实施《联合国气候变化框架公约》及其《巴黎协定》，同时还尽己所能为其他发展中国家提供支持和帮助，为构建公平合理、合作共赢的全球气候治理体系作出积极贡献。

毛宁强调，在日前召开的全国生态环境保护大会上，习近平主席发表重要讲话，为进一步加强生态环境保护、推进生态文明建设提供了方向指引和根本遵循。中国将继续加强生态文明建设，携手各国共建清洁美丽的世界。

(责编：卫嘉、袁勃)

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