新华社北京7月20日电 特稿：国际社会不相信美国炮制的“中国盗窃知识产权”谎言

新华社记者

为配合其对中国外交经济打压，美国方面近日再度翻炒所谓“中国盗窃知识产权”。一些媒体报道说，美国负责网络空间和数字政策的无任所大使纳撒尼尔·菲克声称，中国通过窃取知识产权的手法来推进本国人工智能等技术发展。

然而，多位国际权威专家指出，中国科技创新有目共睹，对知识产权的尊重和保护不容置疑，所谓“中国盗窃知识产权”的论调毫无事实根据，是别有用心的政治把戏。

几十年来，得益于中国政府的重视，中国在知识产权领域取得历史性成就和进步，在创新领域全球排名稳步提升，跻身全球创新领导者行列。这些成就得到世界知识产权组织等国际组织及企业界高度认可，西方一些人士炮制的谎言难以蛊惑人心。

创新成就举世瞩目

《世界知识产权指标》是世界知识产权组织分析全球知识产权活动的权威年度报告。据最新发布的2022年年度报告，尽管受到新冠疫情带来的经济衰退影响，2021年全球专利、商标和外观设计的知识产权申请量仍创新高，这得益于来自中国、韩国和印度等亚洲国家的申请量增长。

报告汇编约150个国家和地区数据，其中中国国家知识产权局在2021年受理专利申请159万件，排名第一。在商标申请和工业品外观设计申请数量方面，中国也位居世界第一。

除知识产权申请量近年来稳居全球首位外，中国在创新领域的全球排名也稳步提升。世界知识产权组织发布的《全球创新指数》年度报告持续跟踪全球创新经济体的表现并对其进行排名。中国在2013年加入该指数，当时位列第35名，此后排名逐年提升。在2020年、2021年和2022年分别列第14名、第12名和第11名。

世界知识产权组织总干事邓鸿森说，中国将创新作为增长引擎，中国政府非常重视知识产权，能够协调知识产权政策的制定以及发展过程中的其他因素。中国全面创建创新生态系统，这是中国成功的一个重要因素。

创新生态日趋完善

世界知识产权组织经济学和数据分析学部门主管萨哈·文施-文森特认为，中国已跻身全球创新领导者行列，这得益于其多年来一以贯之的创新政策规划和执行力度，以及不断增加的教育、科学和技术投入。“更为重要的是，中国有能力将有利于创新的政策和投入转化为知识产权、创新产品和高科技出口等成果。”

“中国建立知名高科技公司的速度令人印象深刻，这些公司大多分布于信息与通信技术及白色家电等行业，它们长期注重发明、申请并使用知识产权，在世界上都很有名。”文施-文森特说。

他强调说，中国单位GDP（国内生产总值）的专利数量高于日本、德国和美国，如按专利总量计算则更令人印象深刻，单位GDP的商标和工业设计数量也是如此。

比排名更重要的是，中国一直在不断追求一个健全、绿色的创新生态系统，这一系统还与其他国家的创新主体建立了充分联系。谈到中国在创新指数排名中稳步上升，文施-文森特认为这是水到渠成，因为中国的政策制定者一直在持续学习并不断改进创新政策。

“我们可以看到中国推动改进的努力，无论是在加强科学与产业联系方面，还是在进一步建立中国的创新集群方面，抑或是在通过商业化或交叉许可将中国巨大的知识产权申请存量付诸实施方面。”他说。

世界知识产权组织前总干事弗朗西斯·高锐认为，中国经济处于从劳动力密集型制造业向知识密集型产业的大规模结构转型，而创新是这种转型成功的关键。

“这一自上而下的政策得到整个国家的支持，包括国企、私企、大学和研究机构等在内。”高锐说，中国科学出版物数量持续上升，来自中国的国际专利申请数量不断增加。“所有指标都是积极的，并遵循一致的趋势。这种精心规划、领导层高度关注的创新政策是中国成功的关键因素。”

美方谎言站不住脚

多位专家认为，所谓“中国盗窃知识产权”的谎言再度沉渣泛起，背后有不可告人的政治动机，这种陈旧的偏见完全与事实不符。

美国《全球策略信息》杂志社华盛顿分社社长威廉·琼斯说：“大多数围绕所谓‘技术盗窃’的炒作只不过是一种政治噱头，目的是弱化中国在过去几十年取得的进步。中国正处在重要的工业化进程中，拥有大量本土人才和政府支持，取得了举世瞩目的进步。”

美国信息技术和创新基金会主席罗伯特·阿特金森说：“把中国视作‘抄袭者’是错误的，中国能够且正在创新。”

在科技创新领域，专家认为中国取得的成绩有目共睹。中国在5G、移动电子商务、移动支付、智能手机、新能源技术以及金融科技等多个领域，已经走在世界前列，在人工智能、电动交通和自动驾驶等方面也取得重要进展。

“有人仍然认为中国擅长‘拷贝’外国技术而非领导技术创新，这是一种陈旧的观点。未来几年，中国技术能力的进步会对国际市场和全球竞争格局产生深刻影响。”美国湾区理事会经济研究所高级主任肖恩·兰道夫在报告《中国创新：中国技术未来及对硅谷的意义》中说。

数字化欧洲组织总干事塞西莉亚·博内费尔德-达尔说，中国在保护知识产权方面做出了诸多积极努力，“而且我也了解到中国在这方面还会做得更多”。

《澳大利亚金融评论报》近日刊登墨尔本大学副校长迈克尔·韦斯利的评论文章说，以担心知识产权泄露为由减少与中国高校和学者交流的想法既有局限性，又有误导性。中国研究人员无需通过合作来“窃取”澳大利亚的知识产权。美国《科学》杂志引用的最新研究说，中国研究人员在被引用最多的科学论文中占比最高。

数据显示，2022年中国基础研究经费占研发经费的比重为6.32%，连续4年稳定在6%以上。

历史和事实充分证明，中国在科技创新方面取得的成就不是偷来的、不是抢来的，而是通过自力更生、艰苦奋斗得来的，指责中国发展靠“盗窃”知识产权，完全是无中生有、极其荒谬。

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