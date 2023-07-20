新华社联合国7月19日电（记者王建刚）联合国可持续发展高级别政治论坛部长级会议17日至19日在纽约联合国总部举行。第77届联合国大会主席克勒希、联合国秘书长古特雷斯、联合国经济及社会理事会主席拉切扎拉·斯托耶娃等出席开幕式并致辞。中国常驻联合国代表张军出席一般性辩论，呼吁国际社会采取共同行动，推动构建人类命运共同体。

张军表示，2030年可持续发展议程落实进程已经过半，但整体进展远远不及预期。各国要真正将发展问题置于国际议程的核心位置，调动一切资源，形成人人重视发展、各国共谋发展的强大合力。要切实营造有利于发展的国际环境，建设开放型世界经济，推进国际金融体系改革，确保各国特别是发展中国家平等享有发展机遇和成果。要着力构建广泛包容的全球发展伙伴关系，共同培育发展新动能。发达国家要尽快兑现向发展中国家提供资金、技术和能力建设支持的承诺。

张军强调，中国始终将可持续发展目标同国家发展规划紧密结合，抓落实、践承诺、重行动，全面建设社会主义现代化国家。中国坚持发展是硬道理，坚持绿色低碳发展，坚持同世界共享发展机遇。中国领导人提出共建“一带一路”倡议和全球发展倡议，就是为支持各国加快落实可持续发展目标。中方期待更多的合作伙伴参与共建“一带一路”和全球发展倡议，共享中国新发展带来的新机遇。

张军指出，尽管中国经济社会发展取得巨大成就，但同时应当清楚地认识到，中国仍然是一个发展中国家，发展不平衡不充分问题依旧突出，实现中国式现代化还有很长的路要走。各国共同发展才是真发展，才是可持续发展。国际社会应坚持共商共建共享、合作共赢的精神，充分利用可持续发展目标峰会、未来峰会、联合国成立80周年等重要契机，努力让2030年议程由愿景变为现实，实现共同发展，开辟共同未来，推动构建人类命运共同体。

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