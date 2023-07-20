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“摩中关系蓬勃发展”

——专访摩洛哥智库阿玛迪斯研究所主席法赫里

人民网记者 黄培昭
2023年07月20日10:18 | 来源：人民网-国际频道
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“我对摩中关系的发展持乐观和积极的看法。在过去几年间，摩中两国的关系得到显著改善和长足发展。两国之间签署了多项协议和谅解备忘录，涵盖投资、贸易、基础设施和文化等多个领域。此外，中国和摩洛哥还于2017年签署了一项双边合作协议，作为‘一带一路’倡议的一部分，这表明两国共同致力于加强双方的战略合作。”

摩洛哥智库阿玛迪斯研究所主席布拉希姆·法西·法赫里日前在接受人民网记者专访时开门见山地说。

“中国对摩洛哥来说是一个重要的经济伙伴，两国之间的双边贸易在近年来取得了重要增长。这得益于双方为加强战略合作所做的努力。值得注意的是，摩洛哥国王穆罕默德六世于2016年5月对中国的访问是两国关系的一个重要转折点，两国签署了旨在加强双边合作的协议和谅解备忘录，涵盖多个领域。”法赫里说，2021年，中摩贸易额达到60亿美元，这一成就是在新冠肺炎疫情带来的挑战下实现的，殊为不易。

“摩洛哥在各个领域都有来自中国的大量投资，其中最重要的是与中国Gotion High Tech公司签署的一项协议，旨在建设一家耗资65亿美元的大型电动汽车电池工厂。这反映出双方在工业合作方面的高度互信。”

对于中摩关系的未来发展，法赫里认为“将是更加积极和鼓舞人心的”。在他看来，两国都有强烈的意愿在投资、贸易、基础设施和技术等多个领域加强合作。“这可能包括扩大中国在摩洛哥的投资，促进两国之间的贸易往来，进一步加深双方之间的联系。预计中摩关系的未来发展将促进双方的共同发展，实现互利共赢的目标。”

在谈到中非关系时，法赫里说： “我认为，中非关系在近年来经历了显著和积极的发展。中国已成为许多非洲国家在经济和贸易领域的战略伙伴。‘一带一路’倡议是中国与非洲合作战略的一部分，旨在促进中非之间的贸易、交流和发展平衡。”

“中国通过与非洲和其他国家签署许多贸易和投资协议，展示了对该倡议的强烈承诺。这种关系有助于加强中非之间的经济和投资联系，推动基础设施建设和创造就业机会。中国在能源、交通和通信等领域实施了许多重大项目，这有助于推动经济发展并促进非洲大陆的进步。可以说，中非关系在各个领域都有着积极的发展和强大的合作。通过经济、投资和技术合作，各方能够保护共同利益并促进可持续发展。”

法赫里强调说，事实上，“一带一路”倡议是中国与非洲和其他地区建立深入关系的典范。该倡议旨在促进经济合作、投资并加强参与国之间的联系。

法赫里举例说，中国正在为摩洛哥建设的丹吉尔科技城，便是一个雄心勃勃的项目，旨在加强中摩之间的科技合作。他强调指出，这座科技城体现了两国的未来愿景和技术雄心，是在两国领导人的关心下得以启动的。

“丹吉尔科技城将成为创新和技术发展的中心，有可能吸引科技投资、促进研究合作和推动创新数字项目的发展。这一倡议将增强摩洛哥的技术和经济能力，加强中摩两国在科技领域的双边合作。”法赫里说。

(责编：王禹蘅、杨牧)

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