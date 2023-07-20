人民网开罗7月19日电 （记者沈小晓）“首届埃及中学生汉语夏令营”结营仪式于7月18日在开罗举办。中国驻埃及大使廖力强、教育公参卢春生，埃及中国学院主席摆克成，“汉语桥”俱乐部开罗站执行主席徐彦禾，开罗大学校长穆罕默德·胡希特以及汉语课程试点中学校长代表受邀出席。

廖力强在发言中指出，中埃两国的关系已经成为中国与阿拉伯国家团结合作、互利共赢的典范，中埃在经贸、教育、科技、文化各个领域都展现出了更广泛的前景。培养中阿双语人才是交流与合作的基础，自试点中学开设汉语课程以来，学生对汉语学习的热情持续高涨。本次夏令营成果颇丰，10所试点中学学生欢聚一堂，参加丰富多彩的活动，交流汉语学习经验，展现学习成果，具有十分重要的意义。

穆罕默德·胡希特表示，教育领域的合作是中埃合作的重点，埃及支持汉语教学在当地的发展，也鼓励更多的中国留学生来到埃及学习阿拉伯语。中小学语言教学有利于埃中友好关系的发展，具有十分重要的意义。本次汉语夏令营活动不仅展现出了学生学习汉语的可喜成果，更展现出了自信与风采，希望中学汉语教学持续开展下去。

结营仪式上，营员们展现了在夏令营活动中创作的“京剧脸谱”“青花瓷”“书法作品”“剪纸作品”以及合创的数十幅中国画等，并带来了中文歌曲合唱《学猫叫》《我爱我的国》以及武术表演。中埃友谊学校的学生丁志远的《太极拳表演》，阿罕迈德·马哈穆德语言学校学生怡香的诗朗诵《面朝大海，春暖花开》，英雄母亲公立语言学校学生梦洁的舞蹈表演《燕无歇》赢得了在场观众的阵阵掌声。此外，来自试点中学的汉语教师们也献上了精心准备的节目，加齐拉公立语言学校中文教师欣慈的一曲《挥着翅膀的女孩》让大家沉醉其中，英雄母亲公立语言学校的中文教师静和及其学生晓俊为大家现场创作了中国灯笼与书法融合的作品等，节目精彩纷呈。

开罗大学外方院长李哈布教授表示“学而不思则罔，思而不学则怠”，通过夏令营短暂的学习与交流，营员们将知识转化成了能力，在结营仪式上精彩地展现了出来。英雄母亲公立语言学校校长泽纳布表示，学生们的学习成果让人惊喜，我们也将持续支持汉语教学的发展。阿罕迈德·马哈穆德烈士公立语言学校营员朱莉·法迪表示此次夏令营活动丰富，在与其他同学的交流期间，收获颇丰，感受到了快乐与成就感，希望能够进一步提高汉语成绩，了解更多中国文化，未来成为中埃友好交流的使者。

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