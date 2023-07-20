人民网伦敦7月19日电 （许立群、余颖、周卓斌）首届中国国际供应链促进博览会（以下简称“链博会”）英国推介会19日在伦敦举行，来自英中贸易协会、英国48家集团俱乐部、英国中国商会等机构和企业的百余名代表参加了活动。

中国贸促会副会长于健龙在线上致辞中表示，链博会是中国贸促会在新冠肺炎疫情之后为全球产业链供应链稳定畅通搭建的交流合作公共平台，将邀请全球相关产业链供应链各环节最具代表性、最有特色企业参展参会。中国贸促会将为全球参展商和采购商提供专业化、国际化的全链条、一站式服务。

于健龙表示，中国未来将拥有超过8亿中等收入人口的超大市场和市场化、法治化、国际化一流营商环境，这将为来自世界各地的企业提供更多的市场投资和成长机会。在此背景下，链博会将为企业提供一个展示和推广其产品、技术和服务的绝佳平台，并将成为连接中外企业和合作的重要桥梁，真诚欢迎各国企业和各界人士积极参与。

中国驻英国大使馆经济商务公使包玲表示，近年来中英经贸关系稳定健康发展，中英经贸合作还有很大的挖掘潜力。链博会为英国企业提供了一个展示产品和拓展中国市场的优质平台，希望英国企业充分利用这一平台，挖掘合作潜力，共享中国增长红利，拓展在华发展空间，实现共赢。

英中贸易协会主席古沛勤表示，聚焦供应链需要各方发挥比较优势，中国在制造业、先进科技、劳动力方面优势突出。近年来，英中贸易规模达到历史新高，英中贸易协会热烈欢迎和支持链博会的举办，呼吁英国企业积极参加全球首个供应链博览会。

英国48家集团俱乐部“青年破冰者”主席杰克·佩里表示，供应链对全球企业至关重要，而当前所谓“去风险”言论动摇全球贸易基础。面对当前的全球挑战，中国主动作为积极探索。首届链博会将为各国企业提供机遇，在5大关键产业链领域加强合作。

首届链博会将于11月28日至12月2日在北京中国国际展览中心举办，主题为“链接世界，共创未来”，展览总面积预计超过10万平方米，设置智能汽车链、绿色农业链、清洁能源链、数字科技链、健康生活链等5大链条和现代物流等供应链服务展区。期间，将举办开幕式暨全球供应链创新发展峰会，并围绕5大链条举办5场主题分论坛，以及供需对接会、行业研讨会、新品发布会等一系列配套活动。

作为全球首个以供应链为主题的国家级展会，链博会坚持共建、共促、共享，秉持创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，是一个上中下游融通、大中小企业链接、产学研用协同、中外企业互动的开放型国际合作平台。

(责编：王禹蘅、杨牧)