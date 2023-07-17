达卡机场高架快速路即将部分通车。人民网记者 孙广勇摄

人民网达卡7月17日电 （记者孙广勇）2023年，是中国与孟加拉国签订“一带一路”倡议的第7个年头。不久前，“一带一路”倡议重要组成部分——孟加拉国达舍尔甘地污水处理厂项目正式竣工，该项目是中国政府优惠贷款支持的南亚最大污水处理厂，可处理达卡市500万居民的生活污水，极大改善当地生态环境。达舍尔甘地污水处理厂项目是中孟互利合作不断深化的象征，也进一步推动了“一带一路”倡议的落地。

孟加拉国是南亚经济发展最快的国家之一，2022年经济增速达7.1%。记者在首都达卡看到，整个城市就像一个巨大工地，筑路、修桥，大型建筑拔地而起，城市中心出现现代化新城区。作为共建“一带一路”的积极参与者，孟加拉国在许多基建项目上与中国开展合作，中国企业在不同领域为促进孟加拉国经济社会发展、增进民生福祉作出贡献。

2022年，中国公司参与建设的帕亚拉燃煤电站投产运营，孟加拉国成为南亚第一个全国通电的国家；被孟加拉国人民誉为“梦想大桥”的帕德玛大桥建成通车，每年将为当地GDP增长贡献1.23个百分点。2023年，由中铁承建的帕德玛大桥铁路连接线项目先通段进行列车试运行；由电建集团承建的帕德玛大桥河道整治工程即将完工，这是目前世界上规模最大的河道整治工程，帕德玛河周边城镇、基础设施等防洪状况有了很大改善，区域内抗涝水平得到显著提升。

在达卡机场附近，记者看到一个新建的国际机场初具规模，今年年底新机场投入运行后，将开通更多连接世界各地的航线。而山东高速集团、中国电建承建的从机场通往市区的达卡机场高架快速路部分路段即将通车，自机场至N1国道的通行时间将缩短到原来的1/4。另一条由中国通用技术集团中机公司承建的达卡至阿苏利亚高架高速公路正在紧张建设，将极大缓解北部地区至达卡的交通拥堵状况，打通重要城市和工业区之间的交通瓶颈，产生良好的经济效益和社会效益。

位于东南部城市科克斯巴扎尔的科巴风电项目是国家电投在孟加拉国的首个海外绿地投资项目，也是孟加拉国首个风电项目，将实现该国风电产业“零”的突破，每年提供1.45亿千瓦时的清洁电力，提升孟加拉新能源技术和经济水平；由中国土木集团承建的科克斯巴扎尔机场跑道扩建项目，是孟加拉国首个通过海上造地来延长机场跑道的案例，建成后将拥有该国最长的机场跑道，可以起降最大型的民用客机，以满足滨海旅游城市科克斯巴扎尔日益增长的客流需求；在吉大港附近，中石油管道局承建的孟加拉单点系泊项目顺利推进，将于今年竣工。作为重要油气储运项目，包括建设单点系泊系统、罐区和站场等设施，以及铺设220公里长的海上及陆上输油管道，可解决10万吨级油轮无法停靠吉大港，必须依靠海上船舶接力运输原油的难题。

孟加拉国地处丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路交汇处，是共建“一带一路”的重要参与者，积极与中国开展互利合作。不仅在达卡、吉大港等地，在巴瑞萨电站、卡纳普里河底隧道、博杜阿卡丽电站、科考斯巴扎铁路等项目上，同样有很多中国建设者在奋力拼搏，为共建“一带一路”贡献力量。截至目前，中企参与承建孟加拉国电力和能源领域项目27个，建成公路12条、桥梁21座、铁路7条，在孟创造就业机会约55万个，带来数十亿美元的投资。中企参与多种能源项目有力推动孟加拉国能源结构多样化，有效改善各地货物运输状况并促进人员流动。此外，中企还参与建设污水处理厂、河道整治、地表水处理和大学建设等项目，在不同领域为促进孟加拉国经济社会发展、增进民生福祉作出贡献。

今年是共建“一带一路”倡议提出十周年，也是中孟经贸合作丰收年。孟加拉国商务部长孟希表示，中国企业为孟经济发展作出重要贡献，特别是在基础设施建设等方面为孟创造大量就业机会，未来将不断深化孟中经贸合作。中国驻孟加拉国大使姚文表示，中方将持续鼓励更多中国企业来孟投资兴业，为实现“2041愿景”和“金色孟加拉”梦想贡献力量。中国将永远是孟发展道路上可信赖的朋友、可靠的伙伴、合作的贡献者。

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