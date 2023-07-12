人民网伦敦7月12日电 （余颖、许立群）上海，再次向全世界发出热情的投资邀约！7月11日下午，“投资上海·共享未来”海外行系列活动之欧洲第一站伦敦推介会成功举办。 中国驻英国大使郑泽光出席推介会并发表致辞，中英工商界人士近300人出席本次活动。

郑泽光大使在致辞中表示，上海一直走在中国改革开放的前列，铸就了开放、创新、包容的城市品格，也是中国践行新发展理念、构建新发展格局、推动高质量发展的生动缩影。近年来，上海大力推进经济中心、金融中心、贸易中心、航运中心、科技创新中心“五个中心”建设，投资上海就是锁定机遇，就是共享未来。今年下半年，中国将举办服贸会、第三届“一带一路”国际合作高峰论坛和上海进博会。我们欢迎更多英国企业和工商界朋友到中国参会。希望英国工商界有识之士不要被所谓“脱钩”“去风险”“减依赖”鼓噪所误导，积极拓展与中国及上海的务实合作，谱写中英经贸关系新篇章，更好造福中英两国人民。

上海市副市长解冬以“新征程、新奇迹、新辉煌”为主题作了主旨推介。2022年，上海与英国进出口贸易总值为242.1亿美元，截至2022年底，英国累计在沪实际投资38.03亿美元，上海企业赴英国中方投资额47.56亿美元。上海与伦敦金融交往广泛而深入，沪伦两地金融市场互联互通也不断取得新的突破。作为中国经济中心城市和改革开放的前沿窗口，作为长三角市场一体化的龙头，上海向全球的企业和人才发出邀约，选择上海，就是选择与机遇同行，欢迎伦敦、英国乃至全球投资者投资上海、融入上海。

英中贸易协会名誉主席沙逊勋爵，英国中国商会会长、中国银行伦敦分行行长方文建，伦敦发展促进署经贸科创产业总监尼尔·布莱登分别致辞。上海嘉定区区长高香作了嘉定区专题推介，上海陆家嘴管理局副局长梁庆介绍了陆家嘴金融城的优势，阿斯利康业务发展运营全球副总裁肖恩格·雷迪则分享在沪投资和发展经验。

当天推介会上，上海市嘉定区政府与英国庄信万丰集团现场签署投资意向协议。庄信万丰将在嘉定区投资约为10亿元的催化剂涂敷膜——“燃料电池芯片”生产线项目，建成后将极大提高氢能燃料电池的技术迭代速度。英中贸易协会与上海市外国投资促进中心签署合作备忘录，双方致力于为两地经贸合作创造良好的商业环境，加强两地贸易投资项目合作。

作为近年来上海在全球城市举办的规模最大、规格最高的海外推介活动，本次推介会向全球展示上海机遇、上海潜力和上海魅力，发出上海坚定不移扩大开放、欢迎全球企业和人才来沪发展的热烈邀请。与会嘉宾纷纷表示对上海的发展前景和投资机遇表示乐观，并希望进一步加强中英两国在经贸合作领域的交流与合作。

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