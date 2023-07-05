人民网乌兰巴托7月5日电 （记者霍文）5日，由中企承建的乌兰巴托市铁路地下通道工程项目奠基仪式在蒙古国首都乌兰巴托市松根海尔汗区塔温夏尔第396号铁路道口南侧隆重举行。中国驻蒙古国大使馆经济商务参赞宋学军、中铁四局集团国际事业部执行经理朱春峰、蒙古国首都缓减交通拥堵实施单位负责人巴特照日格、财政部发展资金投资局局长其莫德苏伦等中蒙两国嘉宾及承建企业员工等近百人出席仪式。

乌兰巴托市铁路地下通道工程项目奠基仪式现场。人民网记者 霍文摄

宋学军在致辞中表示，乌兰巴托铁路地下通道工程项目是中蒙两国共同推动“一带一路”合作、深入发展两国经贸领域开花结果的又一件大喜事。该项目建成后，预计乌兰巴托市道路车辆通行量将提升约50%，跨铁路通行时间缩减约40%，将为市民提供更加便捷、快速、安全的交通方式，同时也将缓解城市交通拥堵，减少交通事故发生率，提高城市交通运输效率。

中国驻蒙古国大使馆经济商务参赞宋学军致辞。人民网记者 霍文摄

朱春峰在致辞中表示，今天开工的项目是中铁四局集团继承建蒙古国第二公路、残疾儿童发展中心、乌兰巴托新机场高速公路和乌兰巴托新建中央污水处理厂之后的又一个重点工程项目，是中蒙两国“一带一路”友好合作的重要成果，更是增进蒙古国人民福祉的民生工程和幸福工程。我们将以高度的责任感和使命感，为乌兰巴托市民打造安全、高效、舒适的地下通道。

中铁四局集团国际事业部执行经理朱春峰致辞。人民网记者 霍文摄

巴特照日格在致辞中表示，乌兰巴托铁路地下通道工程项目是缓减首都交通拥堵的重要举措之一，也是蒙中两国深厚友谊的象征，建成后将为乌兰巴托市民提供更加便捷、舒适的交通条件。近几年，在中国政府的大力支持下，蒙中两国成功实施了雅尔玛格立交桥、奥林匹克立交桥、巴彦朱日赫大桥、松斯高楞大桥、嘎楚尔特-那莱哈-乔依尔公路等多个标志性基建项目，为改善蒙古国基础设施建设、缓减首都乌兰巴托交通拥堵作出了重要贡献。

蒙古国首都缓减交通拥堵实施单位负责人巴特照日格致辞。人民网记者 霍文摄

蒙古国一半人口生活在乌兰巴托市，城市机动车辆超过64万辆，预计2040年首都人口将达到250万人，城市人口和车辆密度不断提高，交通拥堵问题日益凸显。城市现有道路承载力有限，南北向跨铁路交通以平面交叉为主，交通拥堵严重，通行效率低。乌兰巴托市铁路地下通道项目的实施将进一步加强中蒙两国的友谊和合作，它将提高城市交通的效率和便利性，改善市民的出行条件,将为乌兰巴托市未来的发展奠定坚实的基础。

蒙古国财政部发展资金投资局局长其莫德苏伦致辞。人民网记者 霍文摄

据悉，新建乌兰巴托市铁路地下通道项目由中国进出口银行提供融资支持。总承包商为中铁四局集团有限公司牵头，与中铁国际集团有限公司、中国机械工业建设集团有限公司组成的联合体。

(责编：崔译戈、常红)