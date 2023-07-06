中国驻菲律宾大使馆赴菲律宾比科尔地区工作访问。中国驻菲律宾大使馆供图

人民网马尼拉7月6日电 （记者樊帆）7月2日至4日，中国驻菲律宾大使黄溪连一行赴菲比科尔地区卡坦端内斯省、阿尔拜省和南甘马粦省工作访问，会见各地政府负责人，考察当地经济社会发展和华人华侨情况，并出席中国驻菲使馆在当地有关民生项目捐赠活动，深入基层与当地民众互动交流。

在卡坦端内斯省期间，黄溪连会见卡坦端内斯省省长柯孙福和省会维拉克市市长莱恩斯，听取该省情况和发展计划介绍，出席中国使馆在当地捐赠的社区篮球场动工仪式，并考察当地基础设施情况。柯孙福和莱恩斯全程陪同。

在阿尔拜省期间，阿尔拜省省长埃德塞尔·格雷科·拉格曼为黄溪连一行举行欢迎仪式，进行工作交流并介绍马荣火山活动情况及该省经济社会发展规划和自然灾害应对计划。黄溪连同拉格曼现场见证福建省漳州市云霄县与菲阿尔拜省塔巴科市签署缔结友好交流城市关系。黄溪连还赴阿尔拜省吉诺巴坦市马乌拉罗社区学校疏散中心与市长奇诺·加西亚一同出席物资捐赠分发仪式，向部分马荣火山受灾家庭分发赈灾物资。

中国驻菲律宾大使馆向部分马荣火山受灾家庭分发赈灾物资。中国驻菲律宾大使馆供图

在南甘马粦省期间，南甘马粦省省长路易吉·维拉富尔特在省政府为黄溪连一行举行盛大欢迎仪式，双方进行工作座谈，就加强地方友好交流与合作深入交换意见。黄溪连还与南甘马粦省那牙市市长利格西翁一同出席中国使馆在当地捐赠的社区篮球场动工仪式。

黄溪连表示，中菲交往源远流长，两国人民建立了深厚友谊。此次中国驻菲使馆向卡坦端内斯省、南甘马粦省捐赠建设社区篮球场，向阿尔拜省马荣火山受灾居民捐赠物资，体现了中国对菲民众的深厚情谊，希望中菲友好种子能够在比科尔地区生根发芽并茁壮成长。

菲方表示，热烈欢迎黄溪连一行到比科尔地区考察访问，感谢中方的慷慨捐赠。愿以此访为契机，加强与中国驻菲使馆的沟通交流，拓展深化与中国地方政府间的合作，促进本地经济发展和两国人民友好。

当地民众热烈欢迎中国驻菲律宾大使馆一行工作访问。中国驻菲律宾大使馆供图

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