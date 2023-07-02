卡格万加在中非经贸智库研讨会发表演讲。人民网 宋歌摄

人民网长沙7月2日电 （宋歌）近日，肯尼亚非洲政策研究所所长彼得·卡格万加在接受人民网采访时表示，“一带一路”倡议正在以非常根本的方式改变非洲。

“‘一带一路’倡议提出了支持非洲基础设施的想法，而建设基础设施又带动了其他领域的发展，这就是该倡议正在做的事情，它正整合起非洲可持续发展的所有组成部分。”

卡格万加以中国援建肯尼亚的蒙内铁路为例介绍说，肯尼亚拥有东非地区最先进的轨道系统之一，该铁路从内罗毕一直延伸到国家西部，不仅提升了人们的出行速度，还大幅降低了货物运输所需时间。“商品运输时间的降低为工业化提供了广阔的发展空间，并且刺激了制造业的发展。”

卡格万加还指出，更为重要的是，中国的基础设施建设，以及“一带一路”框架内的所有发展，都在努力实现与自然生态的和谐共生。

而体现这一理念的标志之一就是蒙内铁路在野生动物园区设置了动物通道和过桥涵洞。“铁路从空中穿过，动物们继续在自然界悠然自得，人们可以在远处观赏，却不会打扰它们。”对蒙内铁路沿线的这种景象，卡格万加不吝赞美，“这真是一幅美丽的景象”。

在接受采访时，卡格万加刚刚完成在中非经贸智库研讨会上的演讲。在演讲中，卡格万加提到，中非贸易在发展合作的新架构下蓬勃发展，这个架构建立在两大基石上，一是中非合作论坛，二是中国提出的“一带一路”倡议。

“中非关系已上升到一个新的水平。”卡格加万提到了本次博览会上展出的肯尼亚牛油果与鳀鱼，并将其视为中非贸易发展的标志。这两种商品分别在去年和今年首次出口到中国。

“最初，非洲被认为是一片绝望的大陆。但今天，没有人敢说非洲没有希望。”卡格万加说，“这是一个充满希望，富有价值的大陆，非洲正在崛起。感谢‘一带一路’倡议。”

(责编：于洋、吴成良)