赵昭

沧州市位于河北省东南部，地处环渤海区域的中心地带。“新河得通舟楫利，直达沧海鱼盐至。”几个世纪以来，这座运河之畔、渤海之滨的城市，因其陆海通达的区位优势而生机勃勃：蜿蜒流淌的京杭大运河造就了其数百年的商贸繁荣，孕育出别具一格的“运河文化”；烟波浩渺的渤海在赋予其丰富的海洋鱼盐资源的同时，为它联通四方打开了出海门户。正因如此，沧州在历史上成为“海上丝绸之路”的北方起点。而如今，石油、煤炭资源连同黄骅港口优势让这座城市逐渐崛起为“一带一路”倡议下对外开放的新支点，谱写着时代的新篇章。

沧州大运河航拍图。陈秀峰摄

京杭大运河：黄金水道滋养文化之根

矗立在狮城公园的铁狮子，记录着“镇海吼”的传说，见证着历史上的沧州人民在频繁的水患中讨生活的生存智慧。历经千年的水利建设，沧州通过疏浚河道和开渠运河，将自然环境的劣势转化为了优势：如今的沧州大运河贯通全市8个县（市、区），是沧州人民的母亲河。绵延216公里的河道，连接起区域内众多河流沟渠，织就了四通八达的水网，沧州也因此成为北方重要的陆海交通枢纽。

千百年来，运河漕运的繁荣不仅惠泽了沿河流域的经济民生，更孕育了璀璨的民俗文化。如今，“运河文化带”上的沧州武术文化、诗经文化、吴桥杂技等非物质文化遗产已成为这座城市享誉四海的名片。截至目前，沧州共有国家级非遗项目19项、省级非遗项目124项、市级非遗项目435项。

武术之乡：尚武民风与义理风骨并存

作为京杭大运河流经最长的一座城市，沧州曾是商贾云集的南北通衢。人头攒动的码头使得南来北往的人们在此交汇，也因此塑造出了沧州的“江湖气质”。俗语云：“南佛山北沧州”。明清几百年间，沧州贡献了近2000多名武进士、举人。一代武林宗师霍元甲也正是出自沧州。

作为北方的“武术之乡”，沧州撑起中国功夫的半边天。目前，沧州的武术门派多达50余种，占了全国现有的120多种武术门派的一半。八极、劈挂、燕青、八卦、六合、查滑、功力、太祖等8大代表性门派成为了沧州武术的招牌。刚猛剽悍、朴中寓鲜的武学风格，于一招一式中展现着沧州习武人刚柔并济、兼收并蓄的身法技巧，更彰显着中华武术物我合一、义理为先的武德精神。

正在练习劈挂拳的武术学童。人民网记者 袁蒙摄

河间《诗经》：千年文脉传承民族记忆

尚武亦崇文，作为运河古郡的沧州，文脉亦如运河般悠长。《诗经》是中国诗歌的原点，而沧州所辖的河间市是现存《诗经》唯一传世版本“毛诗”的发祥地，同时也是《诗经》薪火传承的故里。目前，河间市保存了700余种版本、近5000册的《诗经》，其中既有历代名家评注编纂的孤本，亦有英、法、俄、日、韩等外文译注版本，被吉尼斯总部评为收藏《诗经》版本世界之最。2006年，以吟诵诗经的民歌形式“河间歌诗”被列入第一批国家级非物质文化遗产名录。

河间诗经斋毛苌雕像。雕像后书橱中陈列的是历代各版本《诗经》及译本。人民网 赵昭摄

吴桥杂技：方寸之间尽显江湖绝学

“十方杂技九籍吴桥。”吴桥县是中国杂技发源地之一。通过大运河这条流动的通道，吴桥的杂技艺人走向了北京、天津、南京等地，开启了市井卖艺的走江湖人生。自20世纪90年代起，吴桥县将杂技教学和演艺相结合，先后设立了吴桥国际杂技艺术学校和吴桥杂技大世界，培养了众多杂技演艺从业人员，为濒临失传的技艺注入了新鲜的血液。目前，吴桥的杂技主要包括肢体技巧、道具技巧、乔装、驯兽、马术、传统魔术、滑稽7大类486个单项，其中多个杂技项目的演出曾获得“中国杂技金菊奖”。如今，吴桥已经成为了世界闻名的杂技之乡。

吴桥杂技大世界中的杂技演出。人民网 赵昭摄

沧州火锅鸡：四方食事 共烹一锅人间烟火

作为陆海交通枢纽，南北风味的饮食文化都融入了沧州的美食当中。火锅鸡便代表了沧州美食的这种江湖气。这种归类于火锅的美食，自带川渝地区的热辣属性，又结合北京铜锅涮肉的器型，用料扎实。汤底常以牛骨打底，佐以32味调味料及中草药熬制而成。新鲜的鸡块浸于铜锅中炖煮，只需片刻，浓郁的汤底便在沸腾中激发出食材诱人的香气。麻、辣、鲜香的口味搭配着独特的蘸料“蒜泥醋”，吊足了南来北往食客的胃口，也成为了每一个出门在外的沧州游子舌尖和心头上的乡愁。

沧州火锅鸡。人民网记者 袁蒙摄

黄骅港：“一带一路”布局下的对外开放新门户

作为一座历史文化名城，传承千年的沧州同样得益于陆海通达的区位优势。如今的沧州，凭借渤海新区的海岸线和港口优势，正在崛起为“一带一路”布局下重要的对外开放支点。黄骅港——这个昔日海上丝路的北起点、中国第二大煤炭输出港，如今已逐渐由单一煤炭港转型为综合港口，逐步从初级产品物流中心向港产城多元融合转型，已聚集形成了以石油、冶金装备、商贸物流等主导产业为支撑，以新材料、海洋生物、海洋工程装备等战略新兴产业为重点的现代临港产业体系。

在产业转型的同时，黄骅港也持续发挥我国和亚欧国家经贸往来的桥梁作用。2022年，河北省首次开启中欧班列“公铁海”联运新模式，开通了黄骅港到神木、鄂尔多斯集装箱海铁联运新通道，有力串联起中西部与京津冀资源要素，畅通港口与腹地联动。目前，黄骅港已开辟了32条内外贸航线，通达全球38个国家和地区。未来将探索十万吨级以上的远洋航线，进一步扩大与亚欧国家的发展交流，促成国际国内两个市场的高效对接，也让踏实肯干的沧州人，被全世界看见。

黄骅港综合港区航拍图。人民网 周博摄

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