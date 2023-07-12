中国军队派遣援老医疗专家组供图

人民网曼谷7月12日电 （记者孙广勇）近日，空军军医大学代表团抵达老挝首都万象，参访老挝人民军103总医院。老挝人民军103总医院是我国参与援建的一所综合性医院，2019年初，中国国防部援建的综合医疗楼正式启用，并成批次向老挝人民军103总医院派遣医疗专家组，目前中国军队第九批医疗专家组正在开展援建工作。

此次代表团访问，主要是通过检查医疗楼工程和设备，了解病房收容和手术等情况，评估医院信息化建设的可能性、临床技能中心现有条件等内容。此外，就老方关于医疗楼工程、医疗设备使用、医疗帮带及人员培训等实际需求，中老双方讨论后期规划，达成一致意见，并签署会议纪要。

据老挝人民军总后部卫生局局长康鹏准将介绍，自中国军队派遣援老医疗专家组以来，创造性完成了多项老挝首例手术，帮助老方组建了新科室新病区，并通过学术讲座、临床带教、病例讨论等多种形式，鱼渔同授，培养了老挝人民军103总医院上百名医护骨干力量，大幅提升了该院的整体医护水平，为老方军民身体健康护航。

目前正在老挝的第九批援老医疗专家组组长蔡越教授向记者表示，第九批专家组抵达万象以来，临床带教、精品学术讲座、慢病防治科普宣传等各项工作相继有序展开，充分发挥老军医护人员的主观能动性，积极引导103总院从“输血补养”向“造血生肌”转变。

在专家组的悉心指导下，103总院医生已完成颅内肿瘤切除术，冠心病PCI术等手术近100例，进一步提高103总医院在其国内的声誉和学术地位。

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