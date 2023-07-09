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美国纽约市连环枪击致1死3伤

2023年07月09日15:49 | 来源：新华网
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　　新华社北京7月9日电 美国纽约市警方8日说，纽约皇后区和布鲁克林区发生连环枪击事件，造成1人死亡、3人受伤。

　　警方说，当地时间11时10分许，有人在布鲁克林区朝一名21岁男子开枪。男子肩部受伤，被送医治疗，预计没有生命危险。

　　大约17分钟后，一名87岁男子在皇后区里士满希尔地区遭多次枪击，送医后不治身亡。不久后，有目击者称一名骑踏板车的男子在皇后区朝人群随意开枪。8分钟后，一名44岁男子面部中弹，送医后情况危急。大约一分钟后，一名63岁男子被子弹击中躯干，眼下在医院接受治疗，情况稳定。

6月30日，美国纽约的建筑笼罩在烟雾中。新华社记者刘亚南摄

6月30日，美国纽约的建筑笼罩在烟雾中。新华社记者刘亚南摄

　　在第一起枪击事件发生约两小时后，警方抓获了嫌疑人。

　　纽约市警察局官员约瑟夫·肯尼在新闻发布会上通报，一名25岁男子被拘留。警方发现一把配有大容量弹匣的9毫米口径手枪和一辆踏板车。警方尚不掌握这名男子的作案动机，“他的行为似乎是随机的”。

　　据美联社报道，近年来纽约市在枪击事件中受伤人数明显增多，且居高不下，这座城市还发生了一系列受瞩目的罪案。

5月24日，在美国得克萨斯州小城尤瓦尔迪，人们参加守夜仪式悼念校园枪击遇害者。当日是美国尤瓦尔迪大规模校园枪击事件一周年。新华社记者吴晓凌摄

5月24日，在美国得克萨斯州小城尤瓦尔迪，人们参加守夜仪式悼念校园枪击遇害者。当日是美国尤瓦尔迪大规模校园枪击事件一周年。新华社记者吴晓凌摄

　　美国人口约3.3亿人，民间枪支保有量超过4亿支，涉枪暴力如今成为美国社会生活的“常态”。据当地媒体报道，得克萨斯州埃尔帕索市7日晚举行的一场聚会上发生枪击事件，造成6人受伤。

　　美国“枪支暴力档案”网站数据显示，截至8日，美国今年以来已发生至少364起群体性枪击事件。（刘曦）

(责编：崔译戈、燕勐)

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