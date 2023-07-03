新华社北京7月2日电 法国持续多日的骚乱仍未平息，警方1日晚至2日晨逮捕逾700人，相比前两晚有所减少，受损车辆和建筑物也呈减少趋势，政府归因于部署了大批警力。

两名警察在最新一晚骚乱中遭枪击受伤；一名地方官员的住所遭汽车冲撞；骚乱还蔓延至邻国瑞士。

6月29日，在法国上塞纳省楠泰尔市，警察在骚乱现场警戒。新华社发（奥雷利安·莫里萨尔摄）

根据法国内政部初步数据，全国共719人在1日晚至2日晨的骚乱中被捕，577辆车和74座建筑物遭纵火。被捕人数、受损车辆和建筑数量都明显少于前两晚。内政部长热拉尔德·达尔马宁说，得益于部署大量警力和果断行动，“这一夜较为平静”。不过，巴黎警察局长洛朗·努内兹认为，现在说骚乱平息为时过早。

法国已经在全国范围部署4.5万名警察和宪兵，投入装甲车和直升机。首都巴黎及郊区有大约7000名警力维持秩序，先前骚乱严重的马赛、里昂等城市执法力量也得到增强。

内政部说，最新一晚的骚乱中，超过20处警察局和宪兵营受到攻击，45名警察和宪兵受伤。法国商业调频电视台报道，两名警察2日凌晨在巴黎遭枪击，所幸穿着防弹背心，伤势不重。

6月29日，在法国上塞纳省楠泰尔市，示威者与警察发生冲突。新华社发（奥雷利安·莫里萨尔摄）

另外，在巴黎郊区拉伊莱罗斯镇，镇长的住所2日凌晨遭一辆燃烧的汽车撞击，镇长的妻子和一个孩子受伤。镇长当时不在家，而是在镇政府关注骚乱情况。地方检察官员说，车内装有助燃物，显示袭击者企图引燃镇长的家，检方已经以谋杀未遂性质启动调查。总理伊丽莎白·博尔内到访该镇，称这一袭击“不可容忍”。

6月27日，在上塞纳省楠泰尔市，一名警员截停一辆汽车时开枪，驾车的17岁少年身亡。这一事件引起法国各界强烈反应。28日晚开始，法国多个城市持续出现不同程度的骚乱。法国政府至今没有发布紧急状态令，但表示考虑“一切选项”。这名少年的葬礼7月1日举行。

法国总统埃马纽埃尔·马克龙提前结束欧盟峰会行程并推迟对德国的访问以坐镇国内处理这场危机。法国总统府说，马克龙2日晚上将再次与内阁官员讨论局势。

法国的骚乱波及邻国。瑞士媒体2日报道，瑞士洛桑1日晚上也发生骚乱，大约100人受到网络信息煽动，袭击店铺和警察。警方逮捕7人，其中6人是青少年。（惠晓霜）

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