新华社北京7月9日电 俄罗斯常驻联合国副代表德米特里·波利扬斯基8日说，俄方已要求联合国安全理事会11日举行公开会，讨论“北溪”天然气管道爆炸事件。

波利扬斯基在社交媒体发文说，俄方已要求安理会本月轮值主席国英国邀请丹麦、德国和瑞典三国代表在会上作报告；同时，俄方也将邀请几位“公正的发言人”参加会议。不过，他没有披露更多细节。

去年9月，由俄罗斯经波罗的海向欧洲输送天然气的“北溪”管道遭遇爆炸，各方普遍认为这一事件系“蓄意破坏”。丹麦、瑞典和德国随后分别展开独立调查。俄罗斯多次呼吁共同调查，但被西方国家拒绝。

今年2月8日，美国知名调查记者西摩·赫什发文爆料说，“北溪”管道系被美国情报部门和美军秘密破坏。美国政府对此否认。究竟是谁炸毁“北溪”管道，目前尚无定论。

今年5月25日，俄罗斯外交部通报俄方已召见德国、瑞典和丹麦驻俄大使，抗议三国对“北溪”天然气管道爆炸事件的调查“完全没有结果”。6月15日，波利扬斯基告诉媒体记者，俄方已提请安理会注意，上述三国对“北溪”爆炸事件进行的调查没有进展，关于俄方知晓调查进展的说法是谎言。俄方将坚持对“北溪”事件进行国际调查，并惩处肇事者。（郑昊宁）

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