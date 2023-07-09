新华社北京7月9日电 土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安8日说，土耳其方面正尽力推动延长黑海港口农产品外运协议。

埃尔多安7日晚在土耳其伊斯坦布尔会晤来访的乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基。会晤持续大约两个半小时，谈及黑海运粮协议、乌克兰寻求加入北约、俄乌局势等多项议题。

埃尔多安会后出席联合记者会时说：“我们希望，（黑海港口农产品外运协议）至少每三个月延长一次，而不是每两个月。”

这一协议将于本月17日到期。按照埃尔多安的说法，土方将努力推动延长协议，同时寻求将协议有效期延长至两年。

俄罗斯和乌克兰去年7月22日在伊斯坦布尔就黑海港口农产品外运问题分别与土耳其和联合国签署协议。同时，俄罗斯与联合国签署关于促进俄罗斯粮食和化肥出口的备忘录。

2022年7月22日，在土耳其伊斯坦布尔多尔玛巴赫切宫，土耳其国防部长阿卡尔（右）、联合国秘书长古特雷斯（中左）与乌克兰基础设施部部长库布拉科夫（左）在签署协议。当日，土耳其、俄罗斯、乌克兰和联合国代表在土耳其最大城市伊斯坦布尔就从黑海港口外运农产品问题举行签署协议仪式。新华社记者沙达提摄

黑海港口农产品外运协议初始有效期为120天。协议于去年11月延长120天。今年3月商谈续签事宜时，俄方只同意延长60天。5月17日，俄方再次同意延长60天。俄罗斯外交部本月4日发表声明说，目前没有理由进一步延续即将到期的协议。

俄方多次对协议涉俄部分落实情况表达不满，认为俄罗斯农产品和化肥出口仍因西方制裁遇阻，涉及结算、运输、保险等方面。俄方多次强调，如果排除俄农产品和化肥出口障碍方面没有进展，俄方将考虑是否有必要继续延长运粮协议。

2022年8月7日，一艘从乌克兰出发的运粮船驶过土耳其伊斯坦布尔博斯普鲁斯海峡。新华社记者沙达提摄

埃尔多安8日在联合记者会上说，他期待与俄罗斯总统弗拉基米尔·普京讨论延长黑海运粮协议一事，不论是通过电话还是面谈。埃尔多安随后披露，普京将于“近几个月”访问土耳其，他将与普京面对面会晤。

对于埃尔多安的说法，俄罗斯总统新闻秘书德米特里·佩斯科夫8日告诉媒体记者，目前没有普京与埃尔多安会晤的确切消息，待相关事宜确定后将另行通知。

克里姆林宫7日表示，俄方将密切关注土乌领导人会晤，普京总统高度赞赏埃尔多安为调解俄乌冲突所做的努力。

此外，埃尔多安和泽连斯基在记者会上都提及，土耳其与俄罗斯方面将讨论俄乌交换在押人员事宜。埃尔多安说：“希望我们能就此尽快取得成果。”（郑昊宁）

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