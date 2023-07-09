新华社雅加达7月9日电 通讯：印度尼西亚菠萝加速对接中国大市场

新华社记者汪奥娜

在印度尼西亚苏门答腊岛南端的楠榜省中部，菠萝采摘工排成一排，采摘下成熟的菠萝，再将顶部的叶子与果实分开，然后将菠萝放到传送带上。另一头是正在等待的卡车，装满菠萝后将直接开到罐头加工厂。

这里是印尼巨大菠萝有限责任公司的菠萝种植园。热带一年四季充沛的日照与高温确保这些菠萝储存了足够糖分。

“在3万多公顷的土地上，每天要收获约20万个菠萝。我们把种植园划分成片区，每个区域的菠萝同时成熟并收割。”种植园一组生产计划负责人穆尔迪·苏普拉伊特诺说。

作为世界大型自有品牌菠萝罐头制造商，巨大菠萝公司的产量中有一半用于出口。除罐头外，还有菠萝鲜果、果酱、浓缩果汁、鸡尾酒等产品，已经出口到包括中国在内的60多个国家和地区。

“自印尼菠萝鲜果获准进入中国市场后，我们就开始调整产能，从种植更多菠萝开始。”巨大菠萝公司事务总监韦利·苏吉奥诺日前告诉记者。

2022年8月16日，中国海关总署发布公告说，即日起，允许符合相关要求的印度尼西亚鲜食菠萝进口。

“获准进入后，我们立即出口了一批符合中国检验检疫要求的菠萝鲜果。”苏吉奥诺表示，截至目前，已有超过42个集装箱、580吨的新鲜菠萝用冷链船从印尼运到中国。

载着印尼菠萝的货船从楠榜附近港口出发，大约8到10天后抵达中国。集装箱内温度控制在8到10摄氏度之间，并实现了实时监控，以免鲜果腐坏。卸货后，集装箱会装满中国盛产但印尼缺乏的水果，比如苹果、橘子和梨等，这些水果抵达印尼后被摆上超市货架。这一来一回往返于中印尼两国间的水果互换通道正越发成熟与活跃。

辛迪安托·克里斯蒂安是印尼巨大食品集团旗下负责鲜果销售与市场拓展子公司的执行总裁，在他看来，得益于《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）与中国-东盟自贸区的优惠政策，印尼菠萝出口到中国可以享受关税减免，海关通关效率也很高，使得菠萝产品能够以更好的价格、更快的速度送到中国消费者手中，有力提高了印尼菠萝的市场竞争力。

克里斯蒂安表示，前期市场调研发现，中国消费者愿意多花钱购买品质更高的水果，而且相较于水果罐头，更偏爱食用新鲜水果。

“因为新鲜菠萝切开就吃，品质好坏一眼就能看出来。我们需要确保送到中国的菠萝不仅是新鲜的，更是优质的，要将印尼菠萝香气浓、颜色鲜艳、甜度高的特点宣传出去，用品质赢得中国消费者的信任。”他说。

现在，克里斯蒂安需要经常坐飞机往返中国与印尼。一方面，他要在中国拓展市场，在研究消费者偏好的同时，寻找优质供应商；另一方面，要利用进博会、广交会等国际性展会平台，宣传印尼菠萝。

“我们积极参加中国的各种购物节，还尝试了线上平台直播卖货，相信很快会有越来越多的中国消费者喜欢上香甜的印尼菠萝。”克里斯蒂安说。（参与记者：哈亚蒂）

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