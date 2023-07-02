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英伟达：限制对华芯片出口将令美国芯片业“永久丧失机会”

2023年07月02日09:58 | 来源：新华网
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新华社北京7月1日电 美国芯片企业英伟达首席财务官科莱特·克雷斯日前表示，美国限制人工智能芯片对华出口“将令美国这一行业永久丧失机会”。

据外媒报道，克雷斯6月底出席一场投资会议时表示，从长远来看，如果实施禁止向中国出售数据中心图形处理器的限制措施，这将导致美国该行业在世界最大市场之一的竞争和领先机会永久丧失，并影响英伟达未来业务和财务业绩。

英伟达首席执行官黄仁勋日前接受采访时也表示，中国市场不可代替，退出中国市场不是一种可行选项。

去年10月，美国政府颁布全面限制措施，旨在遏制中国芯片行业发展。据报道，上述措施预计会在今年7月底前进一步扩大。

针对美国对华芯片等产品的出口管制措施，中国已于去年12月在世贸组织提起诉讼。中国商务部表示，美方近年来不断泛化国家安全概念，滥用出口管制措施，阻碍芯片等产品的正常国际贸易，威胁全球产业链供应链稳定，破坏国际经贸秩序，违反国际经贸规则，违背基本经济规律，损害全球和平发展利益，是典型的贸易保护主义做法。

(责编：于洋、刘洁妍)

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