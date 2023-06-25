两校代表为“中文+农业科教发展中心”揭牌。华南农业大学供图

人民网里约热内卢6月24日电 （记者时元皓）当地时间6月23日晚，由中国华南农业大学和巴西马托格罗索联邦大学合作建立的“中文+农业科教发展中心”在马托格罗索联邦大学举行揭牌仪式。中国驻巴西大使祝青桥、中国教育部中外语言交流合作中心（以下简称“语合中心”）主任马箭飞发函祝贺，华南农业大学副校长仇荣亮、马托格罗索联邦大学校长埃万德罗·达希尔瓦等出席仪式并致辞。

祝青桥在贺词中表示，期待该中心能够培养出懂中文、精农业的专业人才，积极服务于双方合作需求，促进两国科教合作高质量发展。

马箭飞在贺词中表示，“中文+农业科教发展中心”启动运营，是中巴两国教育文化交流合作蓬勃发展的重要标志。相信在双方共同努力下，该中心将为马托格罗索州中文教育、为中巴农业科教合作、为增进两国人民之间的了解和友谊注入新的动力和活力。

仇荣亮表示，希望两校围绕“中文+农业”探索特色合作模式，以学科建设及国际化资源为优势，发挥语言的桥梁作用，从中文教育、科研合作、技术推广等出发，打造农业科教合作平台，带动双方政府、高校、研究机构及企业参与农林科教合作，推动农业可持续发展。

达希尔瓦强调了马托格罗索联邦大学在农学领域的重要地位及其人才培养对于马托格罗索州经济发展的重要性。达希尔瓦表示，该中心采取“中文+农业”模式具有先驱作用，该项合作将有助于学校与中国其他实体建立伙伴关系，进一步促进区域发展、改善人民福祉。

活动现场，马托格罗索联邦大学师生带来了富有巴西文化特色的桑巴舞和管弦乐表演；华南农业大学师生通过视频连线方式表演了锣鼓、歌舞和武术，现场气氛热烈。此次活动受到“G1”等巴西主流媒体及马托格罗索州当地媒体的关注和报道。

据了解，2022年6月，在语合中心支持下，华南农业大学与马托格罗索联邦大学、墨西哥查平戈自治大学签约共建“中文+农业科教发展中心”。一年来，该中心开设了线上汉语、西班牙语和葡萄牙语课程，联合语合中心主办了中拉“中文+农业文化”研修班等。目前第一批关于汉语教育、中国传统文化的书籍已运抵马托格罗索联邦大学。

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