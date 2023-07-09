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“践行全球文明倡议 深化中缅文化交流互鉴”座谈会在缅甸举行

2023年07月09日10:13 | 来源：人民网-国际频道
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人民网仰光7月8日电 （记者李秉新）由中国驻缅甸大使馆主办的“践行全球文明倡议 深化中缅文化交流互鉴”座谈会日前在仰光中国文化中心举行，缅甸文化、旅游和宣传等部门在仰光的负责人，以及来自新闻媒体、作协、旅游联合会等民间机构和高校的代表70余人出席。

与会代表热议全球文明倡议。人民网记者 李秉新摄

与会代表热议全球文明倡议。人民网记者 李秉新摄

中国驻缅甸大使馆文化参赞潘峰在致辞时表示，中缅两国山水相连，有悠久深厚的文缘和人缘，我们愿同缅甸各界共同践行全球文明倡议，弘扬中缅胞波情谊，以互鉴交流为共建中缅命运共同体做出努力。

与会代表踊跃发言，缅甸新闻媒体委员会兼作协主席吴翁貌表示，愿同中方一起践行三大倡议，深化缅中媒体和文学等领域交流合作；仰光大学副校长秋秋博士表示，践行全球文明倡议有助于两国人民加深理解与尊重，缅甸旅游联合会主席吴岩温希望同中方在倡议引领下，尽快恢复疫情后中缅旅游交流。缅甸国际上座部佛教弘法大学副校长吴盛摩表示，全球文明倡议提倡的平等、包容理念与佛教文化异曲同工，期待在践行倡议过程中传承和发扬中缅佛缘法谊。

与会各界代表纷纷表示希望加强中缅人文交流合作，通过践行全球文明倡议进一步深化两国在文化、旅游、佛教、文学、教育等领域交流与互鉴。

(责编：崔译戈、常红)

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