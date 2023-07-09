人民网安卡拉7月8日电 （记者沈钧）7月7日，首届土耳其中文教学机构联席会在安卡拉举行，活动由中国驻土耳其大使馆主办，中东技术大学孔子学院承办。来自土耳其13个中文教学机构的35名负责人和中文教师受邀参会，围绕推动土耳其中文教学高质量发展展开交流与研讨。

现场合影。中国驻土耳其大使馆供图

中国驻土耳其大使刘少宾表示，国际中文教育是中国提供给世界的语言公共产品，是中国融入世界、世界了解中国的平台和载体。近年来，在土耳其的中文教育日益发展，吸引越来越多的土耳其朋友特别是青少年朋友学习中文，了解中国文化。衷心希望在土耳其的中文教学越办越好，为增进两国人民相互了解和正确认知，促进中土文明交流互鉴发挥积极作用。

中国驻土耳其大使馆文化参赞周美芬介绍了中国驻土耳其大使馆2023年中文教学推广活动的筹备情况和特色亮点。周美芬表示，使馆将搭建起土耳其中文教学机构交流平台，推广孔院品牌项目教学经验，促进教师本地化，切实解决发音等中文教学难题。同时，使馆将通过推广国际中文日、中国电影周、中华文化进校园等活动，促进各机构将中文教学与中华文化相结合，寓教于乐提高教学效果。

活动期间，各中文教学机构负责人和中文教师介绍了中文教学的现状和面临的挑战与机遇，分享了线上线下教学案例，共同探讨中文教学方法，并提出提高土耳其大中小学中文教学质量的具体举措。中东技术大学副校长麦赫买提教授介绍了中东技术大学孔子学院15年的发展历程，高度肯定了孔子学院为推动中文教学，提升土耳其大学生人文素养、扩展国际视野，促进土中青年文化交流所做的努力和贡献。内夫谢希尔大学中文系主任法特玛作为土耳其中文教师代表发言，她表示本次联席会把土耳其各地中文教师聚在一起，充分交流分享教学经验，为土耳其的中文教学搭建了一个高层次的学术交流平台。

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