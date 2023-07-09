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哈尔滨获得2025年第九届亚洲冬季运动会举办权

2023年07月09日10:01 | 来源：人民网-国际频道
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人民网曼谷7月8日电 （记者杨一）8日，第四十二届亚奥理事会全体大会在泰国曼谷举行。经亚奥理事会执委表决通过，哈尔滨获得2025年第九届亚洲冬季运动会（以下简称“亚冬会”）举办权。中国奥委会副主席、国际奥委会委员于再清在大会上代表中国奥委会推荐哈尔滨申办2025年第九届亚冬会。哈尔滨申办代表团成员、国际奥委会委员、速度滑冰冬奥会冠军张虹作申办陈述。

中国奥委会副主席、国际奥委会委员于再清在大会上代表中国奥委会推荐哈尔滨申办2025年第九届亚冬会。人民网记者 杨一摄

中国奥委会副主席、国际奥委会委员于再清在大会上代表中国奥委会推荐哈尔滨申办2025年第九届亚冬会。人民网记者 杨一摄

于再清表示，中国奥委会全力支持哈尔滨申办2025年亚冬会。我们完全相信，哈尔滨有能力举办一届出色、成功的亚冬会，为推动中国和亚洲冬季运动及奥林匹克运动发展作出贡献，促进团结、友谊与和平。

7月8日，第四十二届亚奥理事会全体大会在泰国曼谷举行。人民网记者 杨一摄

7月8日，第四十二届亚奥理事会全体大会在泰国曼谷举行。人民网记者 杨一摄

张虹代表哈尔滨申办代表团就赛事日期、场馆设施、食宿接待、交通服务等内容向大会作了陈述。她表示，相信哈尔滨将为所有运动员实现梦想提供理想条件，举办一届真正以运动员为中心的亚冬会。

哈尔滨申办代表团在大会上作申办陈述。人民网记者 杨一摄

哈尔滨申办代表团在大会上作申办陈述。人民网记者 杨一摄

大会上还播放了哈尔滨申办宣传片。

(责编：崔译戈、常红)

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