人民网7月8日莫斯科电 （记者隋鑫）7月7日，“中俄北极航线集装箱班轮启动仪式”在莫斯科格林伍德国际贸易中心成功举行。中国驻俄罗斯大使馆经济参赞高世宪、俄罗斯国家原子能公司北极发展特别代表帕诺夫、阿尔汉格尔斯克州州长代表尤尔科夫、俄罗斯交通运输管理局委员会委员、欧亚农业物流集团总经理基理洛娃、俄罗斯中国总商会会长周立群、新新海运俄罗斯代表克锦出席活动并致辞。

高世宪在致辞中指出，中俄集装箱班轮运营北极航线对扩大贸易规模、大力发展互联互通物流体系、巩固全方位合作伙伴关系、促进技术及创新领域的交流和高质量合作等方面具有重要意义；中俄集装箱班轮运营北极航线对中俄开展北极航道合作，拓展“海上丝绸之路”，将“一带一路”合作延伸至北冰洋，将发挥重要作用。

周立群在致辞中表示，此次中俄沿北极航道集装箱班轮常态化运输通道的开通，将改善两国现有交通运力不能有效满足两国日益增长的物流运输需求的现状，降低物流运输成本，缩短俄罗斯北方港口和中国港口之间货物运输往来的距离和时间，对物流运输通道的安全性和中俄经贸合作的发展发挥重要作用，将助力中俄两国经贸合作规模跃上新的台阶。

帕诺夫表示，中俄北极航线集装箱班轮的启动为双边贸易打通了一条新的物流走廊，开辟了一条新的经济渠道，为两国企业务实合作提供了新方案。该条物流路线的开通，快速解决了当前俄中物流周期较长、运力不足的痛点问题，多家企业对北极航线7至11月航期的运输能力产生极大兴趣。俄中物流合作新途径将带动两国经贸合作新发展，早日完成俄中两国元首确定的2000亿美元贸易目标。

克锦表示，为了实现中俄北极航线集装箱货船的周班运营，新新海运投入了5艘高冰级集装箱货轮。预计在天气等各方面条件允许的情况下，航线将能够从7月一直运行到10月底。公司有信心将北极航线集装箱班轮航线打造成为中俄之间的精品航线，为两国共建“冰上丝绸之路”贡献力量。

阿尔汉格尔斯克州州长代表尤尔科夫，俄罗斯交通运输管理局委员会委员、欧亚农业物流集团总经理基理洛娃在致辞中均表示，北极航线集装箱班轮业务的开通，将为两国企业带来新的合作机遇，进一步提升两国经贸合作的规模。

在活动仪式上，举行了中俄北极航线集装箱班轮启动仪式，展示了货运班轮从圣彼得堡港口启航的现场画面，新新海运、乐多可集团以及格林伍德代表分别作了项目推介发言，参会企业代表与推介企业进行了气氛热烈的现场互动交流。

俄罗斯国家原子能公司、阿尔汉格尔斯克州、中国驻俄罗斯大使馆以及两国企业和媒体机构代表150多人现场参加本次活动。

(责编：崔译戈、常红)