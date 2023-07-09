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俄罗斯国家博物馆举办中国画家个人画展

2023年07月09日09:38 | 来源：人民网-国际频道
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人民网莫斯科7月8日电 （记者肖新新）7月6日，“大美至纯·西藏题材油画展”在位于圣彼得堡的俄罗斯国家博物馆开展，吸引俄艺术界人士和众多艺术爱好者前来参观鉴赏。此次展览是中国画家韩玉臣的个人画展，这也是俄罗斯国家博物馆首次为中国艺术家举办个人展览。

本次展览由俄罗斯国家博物馆主办、俄罗斯《龙报》协办，将持续至8月13日，展出的30余幅作品均取材于中国西藏地区民众日常生活，真实生动地展现了当地秀美的自然风光和淳朴的风土人情。

俄罗斯国家博物馆馆长、俄罗斯文化部前副部长阿拉·马尼洛娃在开展仪式上致辞说，人文交流合作是俄中两国关系发展的重要内容。当前，越来越多俄罗斯民众热衷中国文化，渴望深入了解中国这一具有悠久历史的文明古国。相信此次展览将有助于更多俄罗斯民众进一步感知中国和中国文化。

中国驻圣彼得堡总领事王文丽表示，文化艺术交流对增进中俄两国人民友谊和相互理解具有重要作用。此类展览有助于深化俄罗斯民众对中国文化的理解和认同，促进两国文化交流和友好往来。

俄罗斯列宾美术学院院长西蒙·米哈伊洛夫斯基致辞说，本次展览展出的画作蕴含丰富的艺术和人文价值。列宾美术学院期待同更多中国艺术家及相关机构开展交流合作，助力俄中两国民众加深对彼此国家的认知，不断增进彼此友好情谊。

韩玉臣生于1954年，任中国艺术研究院特聘研究员、俄罗斯列宾美术学院荣誉教授。近年来，他先后数十次深入藏区采风写生，创作上百幅油画作品，细腻生动地展现当地生活风貌。

据悉，今年4月7日至5月1日，该展览还在白俄罗斯国家美术馆举办。展览由白俄罗斯文化部、白俄罗斯国家美术馆和白俄罗斯美术家协会共同主办。

(责编：崔译戈、常红)

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