新华社贵阳7月9日电 题：中国低碳发展助扩全球绿色版图

新华社记者周文其、骆飞、吴箫剑

在全球气候变化不利影响日益显现的当下，推动绿色低碳发展、促进经济社会绿色转型，成为越来越多国家的共识。

2023年生态文明贵阳国际论坛8日于此间开幕。绿色生产、绿色交通、绿色生活、绿色发展成为超2500名与会嘉宾热议的话题。

本届论坛以“共谋人与自然和谐共生现代化——推进绿色低碳发展”为主题，多场高端对话、专业论坛聚焦建设美丽中国与清洁美丽的世界。

当前，中国以“碳达峰碳中和”目标为牵引推动绿色转型，低碳发展的“国家行动”助力全球绿色版图扩大。中国成为全球生态文明建设的重要参与者、贡献者、引领者。

从推动建立全球清洁能源合作伙伴关系，到2016年起在发展中国家启动100个减缓和适应气候变化项目，再到与数十个国家共同发起“一带一路”绿色发展伙伴关系倡议，中国以积极姿态开展绿色双多边国际合作，为全球可持续发展贡献了中国力量。

发布《2030年前碳达峰行动方案》，部署开展能源绿色低碳转型、节能降碳增效等行动，大力淘汰落后产能……随着一系列政策措施落地，中国低碳发展成果“掷地有声”：万元国内生产总值能耗走低，新能源汽车产量突破2000万辆，水电、风电、光伏发电装机容量均居世界第一。

促进传统产业绿色转型是低碳发展的必由之路，科技创新是调整产业结构、促进经济社会绿色低碳转型的动力和保障。涉及绿色转型的传统产业主要包括能源、钢铁、金属、有色水泥等领域。

这是在2023年生态文明贵阳国际论坛绿色创新产品展上展出的新能源汽车（7月8日摄）。新华社记者 杨文斌 摄

记者看到，在论坛绿色创新产品展馆内，近300家企业参展，主要涉及环保科技、绿色储能、新能源汽车等领域。走进展馆，新能源汽车、净水过滤设备、新型绿色建材、农村污水分散式处理设备等各种绿色生态技术工艺展品琳琅满目。

在贵州长通威宁新能源有限公司展台前，黑色的光伏板、犹如小箱子一样小巧的储能设备等吸引了不少市民参观。大家对这些新能源技术设备都很好奇。

在“双碳”目标要求下，诸如风能电力等新能源市场需求和应用场景会越来越广泛，也将促进传统企业实现低碳转型发展。

负责该展台的工作人员说，公司参与现有存量项目建设完成后，每年将减少二氧化碳排放量约3100万吨。

从末端治理向全过程污染控制和一体化治理迈进，是生态环保产业发展的一个必然趋势。“必须加大科技的投入，推动生态环保领域科技创新向系统化、综合化、智能化领域拓展。”中国环境保护产业协会会长郭承站说。

中国正在加快构建新型能源体系，这也是低碳发展的必由之路。

统计显示，截至2021年底，中国清洁能源消费比重已由2012年的14.5%升至25.5%，煤炭消费比重由2012年的68.5%降至56.0%。

正在展台前介绍风力发电项目建设发展成就的华润新能源投资有限公司贵州分公司工作人员李旭光说，企业研发推广的关于风力发电等新能源技术符合当前不少传统企业实现低碳转型的技术需求，公司也希望为传统企业低碳发展提供技术支持，努力抢抓发展的机遇“风口”。

“中国新能源技术及企业发展迅速，能源结构绿色低碳转型成效显著。”贵州产业技术发展研究院院长魏雄军说。

与此同时，近年来，中国新型储能产业也实现高速发展，新产品、新技术、新模式不断涌现，中国已经成为世界储能产业的中坚力量。

分析人士指出，中国的低碳发展以较小的资源环境代价取得较大的经济社会发展效益，有助于人民享有更多、更普惠、更可持续的福祉。

这是2023年4月26日在贵州省剑河县革东镇拍摄的苗寨云海景观（无人机照片）。新华社记者 杨文斌 摄

地球是人类赖以生存的唯一家园，保护生态环境、推动可持续发展，是各国共同的责任。中国积极为世界其他国家实现绿色低碳发展作出力所能及的贡献。

赤道几内亚副总统曼格说，希望借助中国政府的丰富经验，并在此次论坛框架内得到相关支持，实施赤道几内亚2035年国家发展战略框架内所设想的计划。

“如果更多的国家能够学习中国的生态文明建设，将对全人类的可持续发展产生积极作用。”日本前首相鸠山由纪夫在视频发言中说。

据悉，在本届论坛现场，已有2个战略合作协议和12个产业投资项目签署，涵盖现代能源、新能源汽车及电池材料、文化旅游等产业，签约金额122.36亿元。

论坛执行委员会有关负责人表示，以论坛为纽带，各方有望进一步凝聚共识、深化合作，为建设人与自然和谐共生的现代化奏响华美乐章。

“实现‘碳中和’目标，是目前国际社会遇到的最具全球性、复杂性和全局性的重大挑战之一，世界各国都应在‘碳中和’中发挥积极作用，合力应对。”魏雄军说。（参与采写：田颖、赵阳）

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