新华社日内瓦7月8日电 （国际观察）吸引外资额创新高 中国经济再获“信任票”

新华社记者陈斌杰

联合国贸易和发展会议（贸发会议）日前发布的《2023世界投资报告》显示，2022年中国吸引的外国直接投资额增加5%，达到创纪录的1891亿美元。同时，受乌克兰危机升级、食品和能源价格高涨及公共债务飙升等因素影响，2022年全球外国直接投资较上年下降12%至1.3万亿美元。

分析人士指出，在世界经济面临多重挑战背景下，中国吸引外国直接投资稳步增长，再一次表明世界向中国经济投下“信任票”。

这是天津港全物联网集装箱码头（2023年2月21日摄，无人机照片）。（新华社记者赵子硕摄）

贸发会议报告显示，2022年流入发达经济体的外国直接投资下降37%至3780亿美元，与之相比，2022年流入发展中国家的外国直接投资增长4%至9160亿美元。其中亚洲地区发展中国家的外国直接投资额保持平稳，约为6620亿美元，约占全球流入量的一半，中国吸引外国直接投资额则继续稳步增长。

根据报告，流入中国的外国直接投资主要集中在制造业和高科技行业，投资大多来自欧洲的跨国企业。面对错综复杂的世界经济形势，中国不断增强创新引领作用，努力发展新产业新业态，一系列坚持推动高质量发展的实际举措让越来越多外资企业看好中国经济的长期发展前景。

随着中国高水平对外开放不断推进，越来越多外资企业将研发中心落户中国，成为构建开放创新生态的重要参与者和推动者。外资研发中心在华集聚的背后是中国庞大的市场、完善的产业生态系统、持续优化的营商环境以及丰富的人才储备。

2月28日，广湛铁路湛江湾海底隧道盾构区间“过海穿城”（无人机照片）。（新华社记者刘大伟摄）

德国宝马集团大中华区总裁兼首席执行官高乐表示，对宝马集团而言，中国不仅是全球最大的单一市场，更是重要的创新源泉，宝马集团已在中国建立了德国之外最大的研发和数字化体系。

迪拜商会总裁兼首席执行官穆罕默德·卢塔认为，中国经济增长基础稳固，有强大的制造业和人才库支撑，这对创新至关重要。中国基础设施完善，金融科技实力雄厚，在人工智能、物联网等前沿技术方面发展迅速，这些竞争优势对外国企业充满吸引力。

业内人士认为，世界各国经济在新冠疫情期间都不同程度受到冲击，不少跨国公司业绩受损，但中国配套产业全面，经济韧性强，绝大多数在华外资企业仍视中国为主要战略市场。

世界经济论坛总裁博尔格·布伦德表示，中国经济发展对全球具有重要意义。中国是全球第二大经济体，对世界经济增长的贡献率超过30%。中国采取的许多措施支持了经济增长，世界经济论坛的调查显示，商界人士对疫情之后的中国市场的机遇充满期待。

《纽约时报》日前刊文指出，对德国企业来说，在中国的发展至关重要。德国化工巨头巴斯夫执行董事会主席薄睦乐表示，中国业务能让公司有效抵消欧洲高能源成本等带来的影响。“如果没有中国，公司所需的重组会变得不可能。”

3月23日，X8489次中欧班列从西安国际港站驶出。（新华社记者李一博摄）

分析人士指出，在疫情影响、地缘政治冲突、通货膨胀等各种因素叠加作用下，全球产业链加速重构。中国吸引外国直接投资额继续稳步增长的事实表明，越来越多人认识到，那些“脱钩断链”的论调和做法只会让原本就面临诸多挑战的世界经济前景更加暗淡，投资包括中国在内的广大发展中国家，有利于各国企业共享机遇，促进各国产业衔接更有序、更高效，推动构建富有韧性的全球产业链供应链。

对于中国在全球贸易体系内所发挥的作用，世贸组织总干事伊维拉说，中国在全球贸易体系内“举足轻重”，中国在贸易方面良好表现将助推其他国家和地区、特别是发展中经济体的经贸发展。

来自世界各国的大量投资者在中国投资兴业，让中国与世界经济的联系日益密切。中国坚持高水平对外开放，更大力度吸引和利用外资，有利于进一步深化中国和世界各国的互利合作，推动建设开放型世界经济。

比利时中国经贸委员会主席贝尔纳·德威特表示，中国为全球产业链供应链的运行提供重要支撑，今年中国经济增长前景看好，将进一步助力全球经济复苏。

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