新华社华盛顿7月7日电 热点问答：美国提供大杀伤力集束弹药对乌克兰危机有何影响

新华社记者

美国政府7日宣布向乌克兰提供价值8亿美元的额外军事援助，其中包含被美国法律划归为违禁类别的大杀伤力集束弹药。

集束弹药有怎样的杀伤力？美方为何突破自身法律约束向乌方提供这种弹药？各方又如何看待这一举动？

集束弹药有怎样的杀伤力

所谓集束弹药，是将数量达十余枚甚至数百枚的小型弹药集合在一起制成的机载炸弹或火炮炮弹等，投放后会在空中大范围释放小炸弹，在接触地面时或之后引爆。但这些小炸弹也可能无法正常引爆，变成哑弹，从而对散落地点附近平民构成长期威胁。

集束弹药比普通弹药杀伤力更强、造成平民伤亡可能性更大。美军曾在越南战争、海湾战争、科索沃战争、阿富汗战争、伊拉克战争中使用集束弹药，造成大量民用设施损毁、众多平民死伤。

美方为何提供集束弹药

美国总统国家安全事务助理沙利文7日在白宫例行记者会上辩称，美国认识到集束弹药中的哑弹可能伤害平民。他称，在乌克兰缺少弹药的情况下，俄罗斯可能“占领更多乌克兰领土”，这让美国无法接受。

美国国防部同日发表声明说，向乌克兰提供集束弹药是拜登政府同国会、美国盟友及伙伴“广泛协商”后作出的决定。声明中列出的武器装备清单显示，此次援乌的集束弹药由155毫米口径榴弹炮发射，具体数量没有公布。

美国国防部发言人帕特里克·赖德此前称，最新测试数据表明，美国此次援乌的集束弹药哑弹率已降至不高于2.35%，这是“仔细挑选”的结果。

即便如此，美国政府向乌克兰提供集束弹药仍然违反美国相关法律。美国法律禁止生产、使用或向他国转移哑弹率高于1%的集束弹药。据《华盛顿邮报》报道，美国此次援乌的集束弹药每枚内包含72枚小炸弹，哑弹率约为6%。这意味着，每发射一枚此种集束炸弹，平均有至少4枚小炸弹为哑弹。

各方作何反应

美国宣布向乌克兰提供集束弹药后，联合国秘书长副发言人法尔汉·哈克随即表示，联合国秘书长古特雷斯不希望集束弹药继续在战场上使用。

这是2020年9月在美国纽约拍摄的联合国总部外景。新华社记者 王迎 摄

美国民主党籍参议员帕特里克·莱希和杰夫·默克利说，向乌克兰提供集束弹药的决定是严重错误，美方将不得不付出“难以承受的道义和政治代价”。

俄联邦委员会（议会上院）副主席科萨切夫在社交媒体上说，美国这样做意味着不惜一切代价卷入俄乌冲突，包括杀害平民。美国需为这种可怕武器在未来造成的所有伤亡承担全部责任。

塔斯社报道说，俄罗斯驻美国大使安东诺夫7日说，美国政府完全无视有关专家、立法人员等提出的关于使用集束弹药不人道的观点，对平民伤亡视而不见。

另据美国媒体报道，已有至少38家人权组织公开反对美国向乌克兰提供集束弹药。

自乌克兰危机去年2月升级以来，美国政府不断“拱火浇油”，共向乌克兰提供40多批、总额超过400亿美元的军事援助。越来越多美国民众反对将大量资金用于支持乌克兰危机等海外冲突方，俄方也多次批评以美国为首的西方国家在乌克兰危机中“火上浇油”。

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