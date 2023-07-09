新华社华盛顿7月7日电（记者邓仙来）美国政府7日宣布向乌克兰提供价值8亿美元的额外军事援助，其中包括被美国法律划归为违禁类别的大杀伤力集束弹药。俄罗斯强烈抨击美国此举，认为这是“恐怖主义作战方法”，将使大量平民受到伤害。

美国国防部当天发表声明说，向乌克兰提供集束弹药是拜登政府同国会、美国盟友及伙伴“广泛协商”后作出的决定。

所谓集束弹药，是将数量达十余枚甚至数百枚的小型弹药集合在一起制成的机载炸弹或火炮炮弹等，投放后会在空中大范围释放小炸弹，在接触地面时或之后引爆。但这些小炸弹也可能无法正常引爆，从而对散落地点附近平民构成长期威胁。

美国法律禁止生产、使用或向他国转移哑弹率高于1%的集束弹药。《华盛顿邮报》的报道说，此次援乌集束弹药的哑弹率约为6%。

据今日俄罗斯通讯社报道，俄罗斯联邦委员会（议会上院）国防和安全委员会主席维克托·邦达列夫在一份声明中说，美国向乌克兰提供集束弹药是“危险的一步”，将促使俄罗斯采取应对措施。邦达列夫说，美国的常规弹药正在耗尽。使用集束弹药是“恐怖主义作战方法”，将使大量平民受到伤害。

据塔斯社报道，俄罗斯驻美国大使安东诺夫7日说，美国政府完全无视有关专家、立法人员等提出的关于使用集束弹药不人道的观点，对平民伤亡视而不见。

美国总统国家安全事务助理沙利文在7日举行的白宫例行记者会上辩称，美国意识到集束炸弹中的哑弹可能伤害平民，但在乌克兰缺少弹药的情况下，俄罗斯可能“占领更多乌克兰领土”，这让美国无法接受。（参与记者：陈畅）

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