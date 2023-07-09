本报记者 李欣怡 谢佳宁 时元皓

驯鹿穿越中广核集团瑞典北极风电项目场地。

李申伟摄

中国建筑中东公司伊提哈德铁路二期A标项目注重保护区域中的珍稀动物。图为翎颌鸨在区域内自由活动。

强联合摄

墨西哥曼萨尼约三期项目的工作人员正在转移项目区内发现的鬣蜥。

玛莎·阿尔坎塔摄

羊群在中广核欧洲能源公司运营的爱尔兰风电场中休息。

张 新摄

中粮国际巴西公司在巴西圣保罗州建造的“蜜蜂旅店”。

艾莉特·贝尼蒂摄

在中国港湾工程有限公司承建的沙特阿拉伯红海开发项目中，工作人员使用水质检测浮标传感器对施工区域内水质进行监测。

唐浩伟摄

贝宁尼贝管道项目通过改线，完全避开森林保护区。

梁政伟摄

生物多样性使地球充满生机，也是人类生存和发展的基础。保护生物多样性有助于维护地球家园，促进人类可持续发展。中国企业在海外进行项目建设时，秉持绿色可持续发展理念，积极承担环境保护责任，采取改变线路、迁移动物等措施保护项目所在地的生物多样性，得到广泛赞许。

贝宁尼贝管道项目——

给森林保护区“让道”

在非洲国家贝宁高原省萨凯泰市附近，一片60万平方米的森林保护区郁郁葱葱。今年5月，随着中国石油天然气集团投资建设的尼贝管道项目建设不断推进，管道既定路线与保护区边缘产生交叉。

“根据原定设计方案，管道与森林保护区交叉区域长约480米，以征地宽度20米计算，预计交叉区域面积达到9600平方米。”尼贝管道项目施工协调员阿拉比·阿多尼斯介绍，项目组通过实地踏勘还发现，交叉区域内生长着120余株当地特有植物和300余株其他珍稀植物，具有极高的科研和生态保护价值。

为此，尽管施工时间紧张，建设成本也将有所增加，项目组还是在不影响施工进度的前提下，将管道改线延长了310米，完全绕开了森林保护区。新线路距保护区边界约60米，给森林中的野生动植物留出更大空间，进一步降低了项目建设对保护区的影响。

这一举措赢得了当地民众的广泛认可。贝宁国立农业大学热带森林学院教授杜桑·卢格贝农格表示，这片森林是当地宝贵的自然财富，中国企业的选择充分体现了对环境保护的高度重视。当地主流媒体也纷纷表示赞赏，称“尼贝管道守护了萨凯泰国家森林保护区！”

尼贝管道全长1980公里，起于尼日尔阿加德姆油田，止于贝宁赛美港，对促进沿线地区发展具有重要意义。中国企业在项目建设中高度重视绿色环保，不仅采用环保管道材料，还深入开展环境和社会影响研究评估，并聘请国际第三方公司对施工现场进行环境监测。“感谢中国企业用实际行动建设了一条‘绿色管道’。”贝宁生活与环境部环境署署长科多维德说。

墨西哥曼萨尼约三期项目——

帮珍稀动物搬“新家”

墨西哥科利马州曼萨尼约市常年温暖湿润，大片红树林中栖息着众多珍稀生物。按照墨西哥动植物风险分级，这里的濒危动植物约有35种，另有约74种动植物需要特别保护。

2022年12月，为帮助曼萨尼约解决用电问题，由哈尔滨电气国际工程公司承建的墨西哥曼萨尼约三期项目开始施工。在场地准备期间，项目组就发现了包括鬣蜥在内的几种受保护动物，于是迅速召开现场会议，向当地工作人员介绍相关情况，并采取措施对这些动物进行妥善保护。

此后，项目组特意聘请专门从事野生动物研究的兽医，诱捕项目建设区域内的珍稀野生动物。在记录下性别、年龄、尺寸等详细信息后，将其中一些安置在距离项目组约800米的一处山丘上，另一些送到1公里外的联邦电力委员会营地重新安置。由于这两处地点的自然条件与原栖息地的自然条件相似，搬迁动物很快适应了新环境。

“找到经济发展与环境保护的平衡点，是我从曼萨尼约项目中学习到的先进理念。”公司当地雇员玛莎·阿尔坎塔表示，除注重保护野生动物外，项目还在施工期间为当地种植了2092棵特有果树。“中国企业严格遵守墨西哥环境主管部门的规定，不仅最大程度降低了项目的环境影响，还为我们这里的生态环境保护作出了贡献。”她说。

巴西圣保罗州“授粉计划”——

让蜜蜂也能住“旅店”

前不久，在巴西圣保罗州伊比拉市，一场世界蜜蜂日宣传活动拉开帷幕。中粮国际巴西公司通过展示不同种类蜂蜜、讲解蜂巢安置技术等一系列活动，宣传蜜蜂在农业生产及生态平衡中的重要性，吸引更多当地民众参与到“授粉计划”中来。

早在2016年，中粮国际巴西公司就在位于圣保罗州卡坦杜瓦市的甘蔗园周边发起“授粉计划”，通过科技手段尽可能减少农药使用对蜜蜂造成的不利影响。在当地养蜂人的帮助下，公司将蜂巢和蜜蜂的主要觅食区等相关信息输入无人机地图中，保证无人机在这些区域自动停止喷药作业并迅速驶离，取得了良好效果。“‘授粉计划’开始执行后，我蜂箱里的蜜蜂死亡率几乎降到了零。”居住在附近的养蜂人毛利西奥·罗德里格斯说。

走进校园科普蜜蜂相关知识、举办世界蜜蜂日宣传活动、建造名为“蜜蜂旅店”的蜂巢为城市中独居的蜜蜂提供栖息地……近年来，“授粉计划”内容更加丰富。如今在公司附近的校园里，孩子们能和无刺蜂亲密接触、观察蜂巢结构并品尝不同种类的蜂蜜，在互动中学习相关知识，树立尊重自然、保护生物多样性的意识。

“生物多样性是农业和食品行业的基础，我们希望在保障食品质量的同时，也能够为保护大自然尽一份力。”中粮国际可持续发展部全球负责人茱莉亚·莫雷蒂介绍，目前，“授粉计划”范围已扩展至中粮国际在圣保罗州的其他几座甘蔗园，未来还将推广至马托格罗索州和米纳斯吉拉斯州等甘蔗、咖啡和大豆产区。

《 人民日报 》（ 2023年07月09日 07 版）

(责编：卫嘉、白宇)