织田千代

地球是人类共同的家园，把美丽的海洋交给子孙后代是当代人的共同责任。希望各国共同要求日本政府充分披露信息，不得强推核污染水排海

2011年3月，日本东北部海域发生地震并引发海啸，导致福岛第一核电站1至3号机组堆芯熔毁，放射性物质大量泄漏。直至今天，相关善后工作仍未完成。目前，日本政府和东京电力公司正在强推核污染水排海计划。

东京电力公司声称用“多核素处理系统”对核污染水进行处理，然而处理后的核污染水仍然含有无法去除的放射性核素。研究表明，“多核素处理系统”无法去除放射性氚以及碳14等放射性物质。因此，人们坚决反对向海洋排放核污染水。一直以来，很多日本民众不断在包括相关听证会在内的各种场合，以发表公众意见和发起签名等形式表达反对核污染水排海的坚定立场，但日本政府并没有听取民众的意见。

日本政府曾经承诺，在获得相关方的理解之前，不会对核污染水进行任何处置。然而，尽管面对多方反对，东京电力公司仍在按照今年夏天启动核污染水排海计划的目标不断加紧各项准备工作。当前，除了渔业从业人员外，福岛当地更多的生产经营行业、消费者团体，包括即将迎来夏天海滨浴场营业旺季的旅游行业，都在发出反对核污染水排海的声音。

福岛核电站核泄漏事故夺走了许多人原本正常的生活。当地很多人背井离乡、失去工作，人们普遍对自身及下一代的健康充满担忧。然而，就在核泄漏事故发生后不久，“吃福岛美食，为福岛加油！”等广告就在日本传播。这些都是日本政府的宣传策略，企图制造“不用担心核辐射”“消费福岛物产是为福岛居民加油，这与福岛灾后重建息息相关”等舆论。

在制定核污染水排海计划后，日本政府又围绕核污染水的所谓安全性向民众展开一场新的宣传行动。事实上，将因核事故产生、含有大量放射性核素的核污染水排放入海在全球尚无先例，目前还有许多疑问没有得到解答。日本官方的相关说法是不是在转移民众对事故严重性的关切？长期排放核污染水是否会导致放射性物质堆积？核污染水排海会不会导致海洋生物体内放射性物质富集？地球上的海洋没有分界线，核污染水排海计划是否应该向全世界人民进行解释说明？这些都是日本普通民众的疑问。日本政府和东京电力公司到目前为止给出的回答和解释，完全无法消除人们的疑问。许多日本报纸、电视台等媒体还不断刊登和播放“（核污染水）排海对于福岛的灾后重建不可或缺”等广告，以此扰乱、掩盖民众的担忧和反对之声。

地球是人类共同的家园，把美丽的海洋交给子孙后代是当代人的共同责任。向海洋排放核污染水是事关地球上所有人的问题。希望各国共同要求日本政府充分披露信息，不得强推核污染水排海。

（作者为日本市民团体“不要再污染海洋！市民会议”共同代表）

《 人民日报 》（ 2023年07月09日 03 版）

(责编：卫嘉、白宇)