新华社特古西加尔巴7月7日电 中国-洪都拉斯自贸协定第一轮谈判7日在洪首都特古西加尔巴举行。

当天，商务部国际贸易谈判代表兼副部长王受文率中方代表团与会，洪都拉斯经济发展部部长塞拉托率洪方代表团参会。双方就谈判总体目标、工作职责和下一步安排等开展深入磋商，取得广泛共识。

同日，中洪经贸混委会首次会议在特古西加尔巴召开。双方就发展双边经贸关系、共建“一带一路”、促进贸易投资、在世贸组织框架下开展合作等议题交换意见。中国驻洪都拉斯使馆临时代办于波以及洪国民议会外事委员会主席塞拉亚、外长雷纳等人员参会。

王受文表示，召开经贸混委会首次会议是落实两国元首会晤共识的具体举措。中方愿与洪方共同努力，促进双边贸易平衡发展，为企业开展投资合作提供保护和便利。中方愿与洪方在“一带一路”框架下加强战略对接，通过商签自贸协定等方式为双边经贸合作提供制度性保障。

塞拉托表示，在两国元首战略引领下，洪方愿与中方加强政策对接，推动更多产品对华出口，提升洪出口产品附加值和重点产业产能，欢迎中国企业积极参与洪战略优先项目。

今年3月26日，中洪两国建交。6月12日，中洪发表联合声明，宣布双方就商谈两国自贸协定达成共识。本月4日，双方宣布启动中洪自贸协定谈判。

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