国际问题观察员 郑归初

过去一段时间，中美关系陷入历史性低谷。以卢比奥、霍利、布莱克本等为代表的一批极端反华政客，动辄攻击抹黑中国、挑拨破坏中美友好，态度之傲慢、立论之偏颇、意图之阴暗，常常令人错愕和不齿。但就是这帮偏执、自大、狂躁的政客，几乎绑架了美国对华政策氛围，塑造了对华强硬的“政治正确”，形成了无人敢为中美关系发声的“寒蝉效应”。好在公道自在人心，越来越多冷静理智的声音正从各个方向发出。

“美中利益交融，如同连体婴儿彼此密不可分”：来自美国工商界的声音。

近来，比尔·盖茨以及特斯拉、星巴克、摩根大通等多家美企高管不约而同来华，以实际行动对美所谓“脱钩断链”说“不”。

比尔·盖茨是习近平主席今年在北京会见的第一位美国朋友。习主席明确指出，中美关系的基础在民间，我们始终寄希望于美国人民，希望两国人民友好下去。盖茨表示，中国在减贫和应对新冠疫情方面取得举世瞩目的巨大成就，为世界树立了很好榜样。中国加快创新发展，对中国有利、对发展中国家有利、对世界有利。

与盖茨一样受到高度关注的还有特斯拉首席执行官马斯克。在其近日“旋风式访华”期间，马斯克明言特斯拉反对“脱钩断链”，“美中利益交融，如同连体婴儿彼此密不可分”。值得一提的是，马斯克访华首日，特斯拉市值一夜之间大涨逾250亿美元(近1800亿元人民币)。继特斯拉上海超级工厂之后，特斯拉上海储能超级工厂也将开工建设。

绿色“星巴克塞壬”已经为中国百姓所熟知。星巴克全球首席执行官纳思瀚在近期首次中国之行中表示，中国咖啡市场增长空间巨大，成熟、细分化的中国顾客引领全球潮流。为此，星巴克定下了到2025年在中国开设9000家门店的“小目标”，未来中国将成为星巴克全球最大市场。

全球最大的金融服务机构之一摩根大通已在华开展业务逾百年，见证了中美关系的历史变迁。近日，摩根大通首席执行官杰米·戴蒙在接受路透社采访时说，“如果只是坐在太平洋对岸互相吼叫，是解决不了问题的。所以我希望中美间有真正的接触。”

美国知名投资人查理·芒格则要率真地多，连续用“愚蠢，愚蠢，愚蠢！”来抨击推升中美紧张关系的言行，直言美国应该与中国好好相处。

“美国不需要同中国打‘冷战’”：来自美国政界的声音。

美国国会参院卫生、教育、劳工和养老金委员会主席、佛蒙特州联邦参议员桑德斯近日发推文称，美国不需要同中国打“冷战”，更不需要为此增加上百亿美元军费。

中美建交的亲历者、美国前副国务卿罗伯特·霍马茨近日撰文称，中美两国都将从近期的一系列高级别对话中受益。美国不要将对华关系看作零和博弈，不要试图挑战别国制度和文化，而要寻求建立务实、有建设性的双边关系。美国前财长萨默斯在接受采访时也强调，美国应该专注于建立自身的经济优势，而非攻击中国。美国加利福尼亚州前州长杰瑞·布朗在接受美国“政客”新闻网专访时表示，美国不应对华发起“新冷战”，与中国“脱钩”意味着美国和世界经济的真正恶化。

相比之下，拜登政府的高官们“嘴巴很强硬，但身体很诚实”，纷纷提出访华接触请求，甚至排起了长龙。继布林肯国务卿之后，美国财政部长耶伦也展开访华之旅，近日她罕见强调，我们需要尽可能地同中国合作。正等候访华的美国总统气候问题特使克里也表示，尽管中美关系仍然紧张，但美国必须与中国合作来实现全球气候目标。

“美国必须与中国合作，否则两败俱伤”：来自美国媒体和学界的声音。

近日，《华盛顿邮报》专栏作家麦克斯·布特撰写《华盛顿已制裁1.2万多个实体但事与愿违》一文，认为美制裁政策反噬美经济利益，呼吁拜登政府在实施制裁上应更加谨慎、更有战略眼光。

CNN知名主持人、《华盛顿邮报》专栏作家法德里·扎卡里亚在《世界他国看待中国的方式与我们不同》一文中写道，美国盟友伙伴的对华政策与美不同，美战略精英需要认识到，坚持致力于开放、自由、公平的全球经济体系既符合美国自身利益，也符合世界各国利益。

美国知名语言学家、哲学家诺姆·乔姆斯基在接受采访时说，“美国公开宣称要阻止中国的经济发展，但如果我们想要生存，就必须做与现在相反的事情——美国必须与中国合作，否则两败俱伤。”

耶鲁大学高级研究员斯蒂芬·罗奇发表署名文章《中美科技陷阱》强调，打压对手并不能弥补美国国内问题积重难返，美国喜欢将自己的问题归咎于中国，这只是个借口。

美国国际政策研究中心高级研究员梅尔文·古德曼在《中国的对外政策：给美国的教训》一文中称，拜登必须承认，我们过去十年奉行的遏制中国的政策是一场重大失败，中国的经济政策对美国不会构成威胁，我们无论如何也无法遏制中国。

卡内基国际和平基金会美国治国项目负责人克里斯托弗·奇维斯撰文称，“冷战”在21世纪重演不会对任何人有利，对美国来说，更是如此。

“忘掉与中国脱钩吧，没有人再鼓吹脱钩了，包括美国”：来自国际社会的声音。

法国总统马克龙在近期访华期间称，欧洲必须抵制减少与中国的贸易和外交关系的想法，法国将积极致力于继续与中国保持商业联系。欧洲不能成为美国附庸。

东帝汶总统奥尔塔近日在香格里拉对话会上发表演讲称，中国作为世界大国，影响力遍及全球，其利益、财富、人民福祉和安全同各国相互交织。将中国崛起视作区域和全球威胁是“井蛙之见”，中国不会杀鸡取卵，不会做损人不利己的事。随着中国成为“真正的大国”，许多国家在对西方的希望破灭后，找到新的依靠。

新加坡副总理兼财长黄循财明确表示，东盟成员国不愿看到“新冷战”，不希望被迫在中美之间选边站队，遏制中国崛起或限制美方存在的做法在本地区都不受欢迎。

欧盟外交与安全政策高级代表博雷利在欧洲政策中心举行的高级别政策对话中表示，“与中国脱钩对世界经济来说将是一场灾难。”他直言，“忘掉与中国脱钩吧，没有人再鼓吹脱钩了，包括美国。”

言及至此，我们不禁要问：这么多的声音，美国的反华政客们听到了吗？在你们胡乱指责中国违反所谓“基于规则的国际秩序”的时候，在你们频频挥舞制裁大棒、将1000多家中国企业放入“黑名单”的时候，在你们大肆散播中国军事安全威胁、却数次派军机军舰到几千英里外的中国家门口耀武扬威的时候，很多冷静理智的声音在向你们呼喊、在劝你们“悬崖勒马”。

近期，百岁老人基辛格博士反复强调，“中美关系已处在‘悬崖之上’”“防止美中发生毁灭性冲突的唯一方法是冷静的外交”，这是见证了中美关系半个世纪风云变幻的长者发出的肺腑之言。美国的反华政客们如果真的为美国好、为中美关系好、为世界好，就应该幡然醒悟、迅速回到让中美关系稳下来、好起来的康庄大道上来。如果还要执意“装睡”，那等待他们的终将是自我实现的预言。

我们相信，黎明定能驱散黑暗，日出总会带来光明。浩瀚的太平洋乃至宽广的地球完全容得下中美各自发展、共同繁荣。就像当年笼罩美国的“麦卡锡主义”幽灵终将散去那样，随着越来越多有志之士站出来积极发声，美国反华政客制造的这波“寒蝉效应”也必将被扔进历史的垃圾堆。

(责编：贾文婷、刘叶婷)