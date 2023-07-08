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中国与世界知识产权组织合作五十周年纪念活动在日内瓦举行

2023年07月08日10:47 | 来源：人民网-国际频道
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参加世界知识产权成员国大会的代表正在观看中国与世界知识产权组织合作50周年历史图片展。皮埃尔·福劳特 摄
参加世界知识产权成员国大会的代表正在观看中国与世界知识产权组织合作50周年历史图片展。皮埃尔·福劳特 摄

人民网日内瓦7月7日电（记者刘仲华）中国与世界知识产权组织合作五十周年系列活动——世界知识产权组织主场活动6日晚在日内瓦举行。中宣部副部长张建春、国家知识产权局局长申长雨、中国常驻联合国日内瓦办事处和瑞士其他国际组织代表陈旭，上海市副市长解冬，北京市代表，香港特别行政区和澳门特别行政区代表，世界知识产权组织总干事邓鸿森及其高级管理团队成员，世界知识产权组织第六十四届成员国大会主席塔季扬娜·莫尔切安以及出席成员国大会的各国代表出席。

申长雨表示，1973年，中国政府首次派代表团赴日内瓦参加世界知识产权组织相关会议，开启了双方合作之路。50年来，中国与世界知识产权组织的合作不断深化，取得丰硕成果。前不久，中国国家主席习近平向中国与世界知识产权组织合作五十周年纪念暨宣传周主场活动致贺信，李强总理会见邓鸿森总干事，丁薛祥副总理出席主场活动并致辞，有力指导和推动了中国与世界知识产权组织的合作。下一步，中国将进一步深度参与世界知识产权组织多边事务，共同推动全球知识产权治理体系向着更加公正合理方向发展。

邓鸿森表示，过去50年，中国的知识产权事业实现跨越式发展。世界知识产权组织高度赞赏中国在创新和知识产权领域取得的成就，愿继续加强与中国的合作，推动全球知识产权生态系统的建设和发展。

活动期间举办了中国与世界知识产权组织合作五十周年历史图片展、中国被授权实体加入无障碍图书联合会全球图书服务仪式、中华传统文化展示、相关视频和创新产品展示等活动，宣传了中国在创新发展和知识产权保护等方面取得的成就。

(责编：贾文婷、常红)

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