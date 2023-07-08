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中国驻英国大使郑泽光：中英两国工商界齐心协力将为两国关系发展注入更多确定性

2023年07月08日10:26 | 来源：人民网-国际频道
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人民网伦敦7月7日电（记者邢雪）7月4日，中国驻英国大使郑泽光应邀出席英中贸易协会夏季招待会并发表演讲表示，只要中英两国工商界齐心协力，坚持对话合作大方向，坚持相互尊重、互利共赢，就一定能给两国人民带来更多实际利益，为两国企业和两国关系发展注入更多确定性。

招待会由英中贸协总裁奚安竹主持，英中贸协主席古沛勤爵士致辞，英政府部门代表和工商界人士近200人出席。郑大使表示，当前，世界经济面临多重逆风和阻力。美国及其盟友鼓动对中国搞所谓“去风险”，将严重扰乱全球产业链供应链，加剧世界经济困难和政治分裂，中方坚决反对。希望英国有识之士认清“去风险”的严重危害，共同反对美国及其盟友上述行径，坚定走对话与合作的正确道路。

郑大使介绍了中国今年以来经济发展情况，指出今年第一季度中国经济开局良好，第二季度保持恢复态势。中国坚持全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，努力实现高质量发展。我们正着力扩大内需潜力、激发市场活力、推动城乡区域协调发展、加快发展方式绿色转型、推动高水平对外开放。我们对实现今年经济社会发展目标充满信心。

郑大使表示，今年9月，中国将在北京举办服贸会；10月在北京举办第三届“一带一路”国际合作高峰论坛；11月在上海举办第六届中国国际进口博览会。欢迎更多英国企业和工商界朋友到中国参会。只要中英两国工商界齐心协力，坚持对话合作大方向，坚持相互尊重、互利共赢，就一定能给两国人民带来更多实际利益，为两国企业和两国关系发展注入更多确定性。

英中贸易协会是由英国政府和工商业界共同支持的非营利性对华经贸促进机构，旨在促进英国企业对华的双边经贸合作。

(责编：贾文婷、常红)

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